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Один бил, а второй носит на руках. Два мужа и две разные жизни Джоан Роулинг

22.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Один бил, а второй носит на руках. Два мужа и две разные жизни Джоан Роулинг

История о мальчике-волшебнике изменила жизнь Джоан Роулинг. Её история – пример того, как вера в мечту и работа над тем, во что веришь, может принести свои результаты.

Со своим первым мужем Джоан познакомилась в Португалии, где работала преподавателем. Красноречивый симпатичный журналист Жоржи Арантес покорил сердце девушки. Пара поженилась, и у них родилась дочь. 


Вскоре в семье начались ссоры и скандалы, дошло даже до рукоприкладства. Джоан забрала дочь и уехала на родину. Там она закончила писать свою волшебную историю и отправила рукопись в различные издательства. Одно из них согласилось опубликовать книгу. С этого момента начался оглушительный успех и внушительные гонорары. 


Долгое время Джоан Роулинг не хотела заводить отношения. Только через 8 лет её сердце растаяло и было снова покорено. На этот раз врачом-анестезиологом Нилом-Майклом Мюрреем.


У пары родилось двое сыновей. В своих интервью Роулинг говорит, что секрет счастья прост: здоровые дети и любимый мужчина рядом. 



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История о мальчике-волшебнике изменила жизнь Джоан Роулинг. Её история – пример того, как вера в мечту и работа над тем, во что веришь, может принести свои...
 
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