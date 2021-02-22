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Рекордную партию в 1,8 млн пачек контрабандных сигарет обнаружили польские пограничники

22.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рекордную партию в 1,8 млн пачек контрабандных сигарет обнаружили польские пограничники

Более 1,8 млн пачек контрабандных сигарет из Беларуси перехватили польские пограничники на погранпереходе «Кузница» (сопредельный с белорусским пунктом пропуска «Брузги»). Об этом сообщается на официальном сайте погранслужбы Польши.

Эта партия стала самой крупной попыткой провоза контрафактного табака из Беларуси через польскую границу. Так, примерная стоимость груза составила порядка 7,4 млн долларов в эквиваленте.

Обнаружили партию в грузовых отсеках двух польских фур. Оба водителя, являющихся гражданами Польши, были задержаны и арестованы сроком на три месяца. Так же был задержан их сменщик. Всем им теперь грозят тюремные сроки.


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Более 1,8 млн пачек контрабандных сигарет из Беларуси перехватили польские пограничники на погранпереходе «Кузница» (сопредельный с белорусским пунктом пропуска...
 
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