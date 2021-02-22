Рекордную партию в 1,8 млн пачек контрабандных сигарет обнаружили польские пограничники

Источник материала: ОНТ

Более 1,8 млн пачек контрабандных сигарет из Беларуси перехватили польские пограничники на погранпереходе «Кузница» (сопредельный с белорусским пунктом пропуска «Брузги»). Об этом сообщается на официальном сайте погранслужбы Польши.

Эта партия стала самой крупной попыткой провоза контрафактного табака из Беларуси через польскую границу. Так, примерная стоимость груза составила порядка 7,4 млн долларов в эквиваленте.

Обнаружили партию в грузовых отсеках двух польских фур. Оба водителя, являющихся гражданами Польши, были задержаны и арестованы сроком на три месяца. Так же был задержан их сменщик. Всем им теперь грозят тюремные сроки.





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