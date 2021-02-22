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Рекордную партию в 1,8 млн пачек контрабандных сигарет обнаружили польские пограничники
Источник материала: ОНТ
Более 1,8 млн пачек контрабандных сигарет из Беларуси перехватили польские пограничники на погранпереходе «Кузница» (сопредельный с белорусским пунктом пропуска «Брузги»). Об этом
Эта партия стала самой крупной попыткой провоза контрафактного табака из Беларуси через польскую границу. Так, примерная стоимость груза составила порядка 7,4 млн долларов в эквиваленте.
Обнаружили партию в грузовых отсеках двух польских фур. Оба водителя, являющихся гражданами Польши, были задержаны и арестованы сроком на три месяца. Так же был задержан их сменщик. Всем им теперь грозят тюремные сроки.
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Более 1,8 млн пачек контрабандных сигарет из Беларуси перехватили польские пограничники на погранпереходе «Кузница» (сопредельный с белорусским пунктом пропуска...
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