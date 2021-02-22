ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Около 36 тысяч человек посетили Минскую международную книжную выставку

22.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Около 36 тысяч человек посетили Минскую международную книжную выставку

Белорусы подтверждают статус читающей нации. Около 36 тысяч человек посетили Минскую международную книжную выставку. Организаторы назвали первые цифры.

И мало кто ушёл без покупки. По статистике, на одного посетителя пришлось по три экземпляра – продано более 10 тысяч книг. Востребованы и белорусские авторы, и зарубежные. Только от СНГ представили несколько сотен свежих издательских проектов. К слову, в этот раз у Содружества Независимых Государств главная экспозиция. Интеграционному объединению 30 лет. К тому же нынешний год в Беларуси проходит под знаком народного единства.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы подтверждают статус читающей нации. Около 36 тысяч человек посетили Минскую международную книжную выставку. Организаторы назвали первые цифры. И мало кто...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко привез в подарок Путину корзину белорусских продуктов – ФОТО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by