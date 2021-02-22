Источник материала: ОНТ

Белорусы подтверждают статус читающей нации. Около 36 тысяч человек посетили Минскую международную книжную выставку. Организаторы назвали первые цифры.

И мало кто ушёл без покупки. По статистике, на одного посетителя пришлось по три экземпляра – продано более 10 тысяч книг. Востребованы и белорусские авторы, и зарубежные. Только от СНГ представили несколько сотен свежих издательских проектов. К слову, в этот раз у Содружества Независимых Государств главная экспозиция. Интеграционному объединению 30 лет. К тому же нынешний год в Беларуси проходит под знаком народного единства.

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