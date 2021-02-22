Лукашенко привез в подарок Путину корзину белорусских продуктов – ФОТО

Источник материала: ОНТ

Сегодня в Сочи проходят переговоры президентов России и Беларуси. Александр Лукашенко привез в подарок своему российскому коллеге Владимиру Путину корзину белорусских продуктов. Фото гостинцев опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Как видно на снимке, в корзине множество мясных продуктов, в том числе хамон. А еще – сало. Также среди подарков – белорусские сыры.





Напомним, лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов: от совместной борьбы с пандемией до продолжения союзной интеграции и промышленной кооперации. После Александр Лукашенко и Владимир Путин катались на лыжах и на снегоходах . Продолжилась встреча за обеденным столом.





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