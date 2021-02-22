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Лукашенко привез в подарок Путину корзину белорусских продуктов – ФОТО
Источник материала: ОНТ
Сегодня в Сочи проходят переговоры президентов России и Беларуси. Александр Лукашенко привез в подарок своему российскому коллеге Владимиру Путину корзину белорусских продуктов. Фото гостинцев опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Как видно на снимке, в корзине множество мясных продуктов, в том числе хамон. А еще – сало. Также среди подарков – белорусские сыры.
Напомним, лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов: от совместной борьбы с пандемией до продолжения союзной интеграции и промышленной кооперации. После Александр Лукашенко и Владимир Путин
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Сегодня в Сочи проходят переговоры президентов России и Беларуси. Александр Лукашенко привез в подарок своему российскому коллеге Владимиру Путину корзину...
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