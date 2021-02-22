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В Минске на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину с 4-летней дочерью

23.02.2021 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 22 февраля на пешеходном переходе в Минске автомобиль сбил мужчину с 4-летней дочерью, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла около 17.10. По предварительной информации, водитель Saab двигался по ул. Мирошниченко со стороны МКАД в направлении ул. Гамарника и в районе дома № 14 сбил двух пешеходов — 46-летнего мужчину и 4-летнюю девочку. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

Отец и дочь с телесными повреждениями доставлены в больницу, на месте работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

По данным ГАИ, в январе 2021 года в Минске зарегистрировано 22 ДТП с участием пешеходов, в которых 19 человек получили травмы и трое погибли. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дороге.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла около 17.10. По предварительной информации, водитель Saab двигался по ул. Мирошниченко со стороны МКАД в направлении ул. Гамарника и в районе дома № 14...
 
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