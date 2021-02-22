Какую боль в груди нельзя игнорировать? Вот что говорят врачи

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Если вы ощущаете боль в области груди, стоит вместе с врачом выяснить, в чем причина (а это не только вопросы сердечно-сосудистой системы). Huffpost перечисляет , какие разновидности такой боли могут быть.



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Боль, усилившаяся со временем или появляющаяся во время отдыха

По словам Николаса Липера , кардиолога, профессора медицинского центра Стэнфордского университета, врачи обеспокоены, когда пациент сообщает о боли или стеснении в груди, которые усилились за несколько дней или недель. Также важно обращать внимание на любую боль в состоянии покоя (то есть вы испытываете давление в груди, даже если не напрягаетесь). Это может указывать на проблемы с сердцем.

Боль, свидетельствующая о сердечном заболевании, может усиливаться, когда вы занимаетесь чем-нибудь, например, заправляете постель, и затем быстро исчезать, когда вы прекращаете это делать.

Ощущение, будто кто-то сидит на груди

Такого рода дискомфорт в груди может быть вызван блокировкой кровотока к сердцу, что может привести к стенокардии или ишемии миокарда — так называемому сердечному приступу. По словам Липера, это может ощущаться как стеснение или тяжесть, как если бы кто-то сидел у вас на грудной клетке. Иногда это может проявляться и как острая или тупая боль.

В некоторых случаях можно испытывать и другие симптомы, например, боль, которая распространяется на челюсть или вниз на левую руку, одышку, непереносимость физических упражнений, ощутимое сердцебиение или головокружение. Кэролайн Калустиан, специалист по семейной медицине из университета Южной Калифорнии, подчеркнула, что сердечные приступы могут случаться даже без дискомфорта в груди.

Резкая боль, когда вы делаете вдох или ложитесь на бок

Если дискомфорт усиливается, когда вы делаете глубокий вдох или ложитесь на левый бок, это может указывать на перикардит (воспаление мешка, который «удерживает» сердце), отметила Этель Фрезе, сертифицированный клинический специалист по сердечно-сосудистой и легочной физиотерапии и представитель Американской ассоциации физиотерапии .

Острая боль или давление могут быть вызваны перикардитом, миокардитом (воспалением сердечной мышцы), кардиомиопатией (ослаблением сердечной мышцы) и другими серьезными сердечными заболеваниями.

Боль, если надавить на область груди

По словам Фрезе, боль в груди может быть вызвана повреждением или воспалением мышц, суставов, костей или соединительных тканей. Это может указывать на то, что вы имеете дело с растянутой или разорванной мышцей.

В такой ситуации можно вспомнить, когда вы перенапрягались и потенциально травмировали определенную область — например, увеличивая вес на тренировке.

Как только врач исключит связанные с сердцем причины дискомфорта, с этим видом боли можно будет справиться с помощью противовоспалительных препаратов и отдыха.

Сильная боль при глубоком вдохе или в плече

Проблемы с легкими могут вызывать некоторое давление в груди или боль, и эти признаки часто связаны и с дыханием.

По словам Фрезе, дискомфорт, усиливающийся при глубоком вдохе, может указывать на воспаление слизистой оболочки легких (известно как плеврит). При этом также можно почувствовать боль в плече.

По словам Калустиан, боль или давление в груди также возникнуть перед приступом астмы, пневмонии или когда сгусток закупоривает кровеносные сосуды в легких.

Жжение в груди или рядом с ней

Проблемы с пищеварительной системой также могут провоцировать боль в груди, которая обычно ощущается как жжение или сдавление. Кислотный рефлюкс или язвенная болезнь (язва, развивающаяся в желудке или тонком кишечнике) — все это может вызывать дискомфорт.

Если проблема будет в пищеварительной системе, врач, скорее всего, назначит специальные препараты. Также он может посоветовать вам избегать тяжелой и острой еды перед сном и приподнимать голову в положении лежа.

Внезапное затрудненное дыхание и выраженное сердцебиение

Боль в груди может возникать в контексте панической атаки, когда она может сочетаться с затрудненным дыханием, ощутимым сердцебиением и потоотделением. Многие люди, которые не испытывали панических атак раньше, могут подумать, что у них сердечный приступ, потому что ощущения могут быть очень схожими.

Стеснение в груди, связанное с тревогой, можно контролировать, работая с терапевтом и используя техники релаксации, чтобы отвлечь внимание от напряжения грудных мышц.