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Perseverance передал на Землю первое видео с Марса

23.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Perseverance передал на Землю первое видео с Марса

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  • 22.02.2021, 23:12
  • 4,978
Perseverance передал на Землю первое видео с Марса
фото: nasa

В общем марсоход передал уже более 30 гигабайт информации.

Марсоход американского NASA Perseverance, который 18 февраля совершил удачную на Марсе, прислал на Землю свое первое видео.

Оно опубликовано в Twitter-аккаунте марсохода.

Также NASA провела пресс-конференцию, в рамках которой поделилась первыми видео и новыми снимками с Марса, сделанными ровером Perseverance. В общем ровер передал уже более 30 гигабайт информации.

В то время как предыдущие марсианские миссии отправляли на Землю видео, которые на самом деле представляли собой набор изображений, Perseverance оборудован камерами и микрофонами с возможностью непрерывной записи. Всего у марсохода 23 камеры, которые поддерживают масштабирование и реалистичную цветопередачу и 2 микрофона.

Также отметим, что по состоянию на 22 февраля Perseverance прислал уже более 100 фото.

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В общем марсоход передал уже более 30 гигабайт информации.
 
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