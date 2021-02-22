Источник материала: Хартия'97

Perseverance передал на Землю первое видео с Марса 2 22.02.2021, 23:12

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фото: nasa

В общем марсоход передал уже более 30 гигабайт информации.

Марсоход американского NASA Perseverance, который 18 февраля совершил удачную на Марсе, прислал на Землю свое первое видео.

Оно опубликовано в Twitter-аккаунте марсохода.

Также NASA провела пресс-конференцию, в рамках которой поделилась первыми видео и новыми снимками с Марса, сделанными ровером Perseverance. В общем ровер передал уже более 30 гигабайт информации.

В то время как предыдущие марсианские миссии отправляли на Землю видео, которые на самом деле представляли собой набор изображений, Perseverance оборудован камерами и микрофонами с возможностью непрерывной записи. Всего у марсохода 23 камеры, которые поддерживают масштабирование и реалистичную цветопередачу и 2 микрофона.

Также отметим, что по состоянию на 22 февраля Perseverance прислал уже более 100 фото.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it. #CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

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