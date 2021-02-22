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Perseverance передал на Землю первое видео с Марса
Источник материала: Хартия'97
Perseverance передал на Землю первое видео с Марса
В общем марсоход передал уже более 30 гигабайт информации.
Марсоход американского NASA Perseverance, который 18 февраля совершил удачную на Марсе, прислал на Землю свое первое видео.
Оно опубликовано в Twitter-аккаунте марсохода.
Также NASA провела пресс-конференцию, в рамках которой поделилась первыми видео и новыми снимками с Марса, сделанными ровером Perseverance. В общем ровер передал уже более 30 гигабайт информации.
В то время как предыдущие марсианские миссии отправляли на Землю видео, которые на самом деле представляли собой набор изображений, Perseverance оборудован камерами и микрофонами с возможностью непрерывной записи. Всего у марсохода 23 камеры, которые поддерживают масштабирование и реалистичную цветопередачу и 2 микрофона.
Также отметим, что по состоянию на 22 февраля Perseverance прислал уже более 100 фото.
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В общем марсоход передал уже более 30 гигабайт информации.
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