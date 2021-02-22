ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Польша – на первом месте в выборе IT-специалистов, уезжающих из Беларуси

23.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Польша – на первом месте в выборе IT-специалистов, уезжающих из Беларуси

6
  • 22.02.2021, 23:03
  • 2,784
Польша – на первом месте в выборе IT-специалистов, уезжающих из Беларуси

Почти половина специалистов IT, решивших уехать из Беларуси, выбирает Польшу.

Почти половина специалистов IT, решивших уехать из Беларуси, выбирает Польшу, - отметил премьер Польши Матеуш Моравецкий, передает «Радио Польша».

«Благодаря программе Poland Business Harbour, белорусские специалисты узнают то, что отечественные программисты уже знают - Польша является привлекательным местом для развития карьеры и фирмы. То, что практически каждый второй выбирает нашу страну, свидетельствует об эффективности наших программ, а одновременно - о поддержке демократии в Беларуси и укреплении польского цифрового сектора», - сказал глава польского правительства, которого цитирует коммюнике Центра GovTech при Совете министров.

Правительственная программа Poland Business Harbour - это комплексный пакет поддержки , который облегчает белорусским специалистам IT, стартапам и другим фирмам перенос деятельности на территорию Польши. Программа создана по инициативе Центра GovTech, ряда польских министерств и фондов.

Чтобы получит визу в программе Poland Business Harbour, достаточно предъявить доказательство не менее, чем годового опыта работы в области IT, или предложение работы в польской фирме по этой специализации. Виза PBH дает возможность взять с собой ближайших членов семьи и освобождает обладателей от обязанности получать разрешение на работу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти половина специалистов IT, решивших уехать из Беларуси, выбирает Польшу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сустрэча Лукашэнкі і Пуціна ў Сочы, тры жорсткія прысуды за «масавыя беспарадкі» ў Гомельскай вобласьці. Найважнейшае за 22 лютага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by