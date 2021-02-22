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Швеция разоблачила шпиона, который передавал России сведения о Volvo и Scania

23.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Швеция разоблачила шпиона, который передавал России сведения о Volvo и Scania

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  • 22.02.2021, 22:14
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Швеция разоблачила шпиона, который передавал России сведения о Volvo и Scania
иллюстрационное Фото

Мужчина собирал и передавал информацию российскому дипломату за денежное вознаграждение.

Прокуратура Швеции предъявила 47-летнему гражданину страны обвинения в шпионаже в пользу России. Правоохранители считают, что мужчина собирал и передавал информацию российскому дипломату за денежное вознаграждение.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Швеции, передает РБК.

"Работая консультантом на предыдущем месте работы он получал материалы с целью предоставления информации иностранному государству", - рассказал прокурор Матс Люнгквист.

Шпиона задержали во время одной из встреч с российским дипломатом. Тогда обвиняемый получил от дипломата 3,3 тысячи долларов. Прокурор отметил, что деньги, которые получал обвиняемый швед, показывают, насколько Россия ценила полученную информацию.

Как установила прокуратура, мужчина незаконно переносил информацию с рабочих компьютеров на личный, а затем на USB-накопители, также он фотографировал некоторые материалы с экрана рабочего компьютера.

В прокуратуре считают, что действия обвиняемого шведа могли поставить под угрозу безопасность страны. В то же время агентство SVT уточняет, что мужчина передавал россиянам информацию о компаниях Volvo Cars и Scania CV, где он работал консультантом.

Мужчину арестовали еще в феврале 2019 года, однако обвинения предъявили только через два года.

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Мужчина собирал и передавал информацию российскому дипломату за денежное вознаграждение.
 
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