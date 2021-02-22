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США внесли трубоукладчик «Северного потока-2» в еще один список санкций

23.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

США внесли трубоукладчик «Северного потока-2» в еще один список санкций

  • 22.02.2021, 22:01
  • 1,228
США внесли трубоукладчик «Северного потока-2» в еще один список санкций
фото: gazeta.ru

США намерены остановить строительство российского газопровода.

США внесли судно-трубоукладчик "Фортуна", связанное с достройкой "Северного потока — 2", и его владельца "КВТ-РУС" в еще в один список санкций, говорится в сообщении минфина США.

Судно, связанное со строительством трубопровода "Северный поток-2", было внесено 19 января в список санкций по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Теперь оно будет под санкциями и по закону США "О защите европейской энергетической безопасности".

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

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США намерены остановить строительство российского газопровода.
 
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