Источник материала: UDF



Фото: Telegram-канал Mash

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россиянка переименовала себя в Президента России Жительница Татарстана официально переименовала себя в Президента России.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.По данным канала, 39-летняя Ирина Калимуллина решила сменить имя в июне 2020 года. При этом россиянка сохранила свое отчество — Викторовна. Мать женщины просит ее вернуть имя обратно.Как пишет Mash Iptash, соседи жалуются, что Россия постоянно курит в подъезде. Женщине также грозит штраф от 500 до 1000 рублей за курение в поезде Нижневартовск — Москва.В сентябре 2019 года жители Санкт-Петербурга с фамилией Русских назвали новорожденную дочь Россией. Родители рассказали, что «брали курс на православие и патриотизм» — одним из вариантов имени было Россияна. Однако отец не выбрал такое имя, чтобы «у дочери было пространство для выбора и самоопределения». Отец отметил, что не будет против, если дочь сменит имя, когда вырастет.