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Встреча Лукашенко и Путина длилась более шести часов

23.02.2021 06:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко и Владимир Путин завершили переговоры в Сочи.

Встреча Лукашенко и Путина длилась более шести часов

По информации телеграм-канала «Пул первого», встреча в Красной Поляне длилась шесть с половиной часов.

Политики затронули ряд актуальных тем сотрудничества двух стран, а после основной части активно провели время, покатавшись на лыжах и снегоходах.

 
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Александр Лукашенко и Владимир Путин завершили переговоры в Сочи.
 
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