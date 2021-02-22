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Встреча Лукашенко и Путина длилась более шести часов
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко и Владимир Путин завершили переговоры в Сочи.
По информации телеграм-канала «Пул первого»,
Политики затронули ряд актуальных тем сотрудничества двух стран, а после основной части активно провели время,
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Александр Лукашенко и Владимир Путин завершили переговоры в Сочи.
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