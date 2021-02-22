Объем жилищного строительства в Минске вырос на 11,7%

В январе 2021 года в Минске организации всех форм собственности построили 1,3 тыс. квартир, сообщило главное статистическое управление столицы.





Введено в эксплуатацию 78,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 11,7% больше, чем в январе 2020 года, и на 48,6% меньше, чем в декабре.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 28,3 тыс. кв. м, или 36% общего объема введенного жилья. С использованием господдержки построено 22,2 тыс. кв. м (на 2,6% меньше, чем в январе 2020 года).

В 2020 году введено в эксплуатацию 701,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 37% больше, чем в 2019 году. В 2020 году в столице планировалось построить 630 тыс. кв. м жилья.

В 2021 году в столице планируется построить 600 тыс. кв. м жилья, в том числе 135 тыс. — с господдержкой.

7 июля прошлого года на встрече с «активом» Минска Александр Лукашенко заявил, что поставил задачу не допустить, чтобы численность населения столицы превысила 2 млн. «Поэтому нам ни в коем случае нельзя допустить перенаселения Минска, — сказал он. — Ко мне часто приходят (я очень жестко контролирую вопрос земель сельхозназначения). За первую кольцевую дорогу — ни шагу! Минск должен остаться внутри первой кольцевой дороги. И не думайте, что я дам согласие на перенаселение зеленых зон. Если кто-то думает, что мы парки и зеленую зону начнем подрезать и там что-то строить, этого не будет. Это достояние людей».

18 сентября он в очередной раз потребовал сократить жилищное строительство в Минске, чтобы не перенаселять столицу. «Это не просто разговор. Это возьмем на жесткий контроль. Надо строить жилье так, чтобы распределить производственные силы по стране», — заявил Лукашенко во время посещения ОАО «МАПИД».

Однако 30 октября, после встречи с председателем совета директоров компании Emaar Properties (ОАЭ) Мухаммедом Али аль-Аббаро, с которым обсуждал вопросы строительства в белорусской столице «умного города», Лукашенко своим указом передал под «многофункциональную жилую застройку» более тысячи гектаров минских земель сельхозназначения.