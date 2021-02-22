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Минское "Динамо" впервые за четыре года вышло в плей-офф Кубка Гагарина

23.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минское "Динамо" завоевало путевку в плей-офф Кубка Гагарина.



Это случилось после победы "Йокерита" над "Витязем" в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1. Клуб из Подольска, который занимает девятое место на Западе, уже не сможет достать "зубров". "Витязь" уступает минчанам восемь очков за три игры до окончания "регулярки", пишет Прессбол.

"Динамо" вышло в плей-офф впервые в сезона-2016/17. Тогда "зубрами" также руководил Крэйг Вудкрофт, в первом раунде белорусский полпред уступил "Локомотиву" (1:4 в серии). Соперник "Динамо" по 1/8 финала Кубка Гагарина определится позже.
 
 
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Минское "Динамо" завоевало путевку в плей-офф Кубка Гагарина.
 
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