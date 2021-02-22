Российская таможня отрицает проблемы с поставками цветов из Беларуси





сообщает Федеральная таможенная служба. Оформление ввозимой в Россию цветочной продукции происходит без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий,Федеральная таможенная служба.





"Обращаем внимание, что информация о якобы имеющих место задержках в таможенном оформлении цветочной продукции и - как следствие - возможном дефиците цветов, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности. Так, в период с 15 по 20 февраля 2021 года в целом по России центры электронного декларирования (ЦЭДы) выпустили более 1453 тонн срезанных цветов и бутонов – в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (592 тонны) и в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (635 тонн)", -говорится в сообщении.





ФТС России обращает внимание, что добросовестные импортеры цветочной продукции трудностей на российском рынке в настоящий момент не испытывают. Непроверенная информация в ряде СМИ могла быть инициирована в преддверии праздника 8 марта интересантами «серых схем» по ввозу цветов.





Таможенное оформление проходит без сбоев, несмотря на увеличивающийся объем прохождения грузовых транспортных средств с партиями цветочной продукции. В Московском областном ЦЭДе (на этот регион приходится основной объем ввоза цветов) и на постах фактического контроля существенно увеличено количество оформляющих инспекторов, предприняты дополнительные меры для минимизации сроков выпуска. В результате товар выпускается день-в-день.





Ранее нряд СМИ сообщало, что фуры с цветами без объяснения причин задерживают на белорусско-российской границе российские таможенники и направляют их на досмотр на склады временного хранения.