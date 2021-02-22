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Поднял 32 кг: витебский губернатор дал мастер-класс по гиревому спорту

23.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне Дня защитника Отечества Николай Шерстнев продемонстрировал отличную физическую форму и показал студентам свою технику выполнения подъема.

Глава Витебской области Николай Шерстнев поочередно поднял гири весом 16, 24 и 32 кг на универсиаде в ВГУ имени Машерова и получил "корочку" мастера спорта международного класса, сообщили Sputnik в учреждении образования.

В университете в понедельник прошла универсиада по гиревому спорту, в ней поучаствовали около 40 студентов вуза. Во время соревнований шестидесятилетний Шерстнев показал студентам, как нужно поднимать гири.

"В вашем возрасте надо заниматься силовыми видами спорта. Никогда не появится результат, если не будет силы и терпения. Ставьте цели, научитесь пересиливать себя", – сказал председатель Витебского облисполкома, общаясь со студентами. Его слова передает БелТА.

Николай Шерстнев – мастер спорта России по силовому двоеборью. Он обладатель мирового рекорда в 2017 году – за 1 минуту поднял 32-килограммовую гирю 61 раз.  В 2018 году чиновник установил рекорды Европы и Беларуси в жимовом двоеборье, подняв штангу весом 172 кг.
 
 
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Накануне Дня защитника Отечества Николай Шерстнев продемонстрировал отличную физическую форму и показал студентам свою технику выполнения подъема.
 
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