сообщили Sputnik в учреждении образования. Глава Витебской области Николай Шерстнев поочередно поднял гири весом 16, 24 и 32 кг на универсиаде в ВГУ имени Машерова и получил "корочку" мастера спорта международного класса,Sputnik в учреждении образования.





В университете в понедельник прошла универсиада по гиревому спорту, в ней поучаствовали около 40 студентов вуза. Во время соревнований шестидесятилетний Шерстнев показал студентам, как нужно поднимать гири.





передает БелТА. "В вашем возрасте надо заниматься силовыми видами спорта. Никогда не появится результат, если не будет силы и терпения. Ставьте цели, научитесь пересиливать себя", – сказал председатель Витебского облисполкома, общаясь со студентами. Его словаБелТА.





Николай Шерстнев – мастер спорта России по силовому двоеборью. Он обладатель мирового рекорда в 2017 году – за 1 минуту поднял 32-килограммовую гирю 61 раз. В 2018 году чиновник установил рекорды Европы и Беларуси в жимовом двоеборье, подняв штангу весом 172 кг.