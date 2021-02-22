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Квартира дня. Брутальный серый интерьер для холостяка

23.02.2021 07:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Специалисты бюро «Квадрум» в очередной раз показали, что серого цвета в интерьере не нужно бояться. Наоборот, он выглядит максимально уместно при подходящих обстоятельствах. Возможно, для семейной квартиры, где есть дети, лучше выбрать другое цветовое решение, но характеру и образу жизни одинокого мужчины пятьдесят оттенков серого соответствуют как нельзя лучше.

В ходе перепланировки авторы проекта предложили объединить кухню с гостиной. Это популярное сейчас решение позволило максимально эффективно использовать 63 кв. м площади квартиры. При этом вытянутая форма этого открытого пространства заставила разместить все функциональные зоны линейно, друг за другом. Сразу два прохода отсюда ведут в спальню, где они симметрично размещены по отношению к кровати. От обычных дверей архитекторы решили здесь отказаться, отдав предпочтение раздвижным деревянным ширмам.

Квартира дня. Брутальный серый интерьер для холостяка
Квартира дня. Брутальный серый интерьер для холостяка
Квартира дня. Брутальный серый интерьер для холостяка
Квартира дня. Брутальный серый интерьер для холостяка
Квартира дня. Брутальный серый интерьер для холостяка
Квартира дня. Брутальный серый интерьер для холостяка

В цветовом оформлении и подборе мебели действительно безраздельно господствует серый: от светлых до угольно-антрацитовых оттенков. При этом клиент хотел еще более брутальных решений, но специалисты студии уговорили от них отказаться. Тем не менее, отдельные конструктивные элементы здания были оставлены почти без внешней отделки. Их покрыли лаком, сохранив суровую фактуру железобетона. Единственные теплые нотки в интерьер добавляют деревянные включения, впрочем, отлично гармонирующие с доминирующим фоном.

Квартира дня. Брутальный серый интерьер для холостяка
Квартира дня. Брутальный серый интерьер для холостяка
Квартира дня. Брутальный серый интерьер для холостяка
Квартира дня. Брутальный серый интерьер для холостяка
Квартира дня. Брутальный серый интерьер для холостяка
Квартира дня. Брутальный серый интерьер для холостяка

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