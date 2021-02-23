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Ольга Бурлакова, диетолог и терапевт: Чередуйте курицу с рыбой и растительным белком, который содержится в фасоли, нуте и чечевице. Когда мы минимизируем количество животного белка, организм успевает восстанавливаться от этой тяжелой пищи. В результате улучшается состояние кишечника и пищеварение, что приводит к похудению

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Диетолог раскрыла простой способ похудеть за две недели без жестких диет Диетолог и терапевт Ольга Бурлакова раскрыла простой способ, как похудеть за две недели без жестких диет.

Их рекомендации опубликованы на сайте NEWS.ru.Прежде всего, она советует пить достаточно воды. По ее словам, на килограмм веса тела должно приходиться 30 миллилитров воды. Потреблять воду желательно только до еды и в промежутках между ее приемами, иначе она разбавит желудочный сок, что негативно отразится на пищеварении.Бурлакова призывает исключить из рациона дрожжевой хлеб. Поскольку производители нередко делают его из ненатуральной закваски, человек может столкнуться с отеками и вздутием. Потребление молочных продуктов также стоит ограничить. Специалист утверждает, что с возрастом они плохо усваиваются и перегружают работу почек. Альтернативной коровьему молоку может стать растительное, например, миндальное или кокосовое.Кроме того, чтобы похудеть к весне, Бурлакова рекомендует потреблять меньше животного белка, особенно мяса.Диетолог напомнила, что фрукты и овощи полезны для желудочно-кишечного тракта. Она советует есть салаты, заправляя их нерафинированным маслом, например оливковым. В качестве перекусов подойдут орехи, сухофрукты и злаковые батончики, в которых нет красителей и сухого молока. «Если вы будете придерживаться всех этих правил, за две недели похудеть удастся примерно на пять-восемь килограмм», — заверила она.