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Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи 22 февраля 2021 года

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пересмотр предыдущих сочинских соглашений. Что обсуждают Лукашенко и Путин «Главной темой переговоров была тема, которая даже не упоминается в официальных сообщениях»

На повестке дня переговоров в Сочи много вопросов. И новый кредит, и возобновление споров по дорожным картам, и прочее. Однако, на мой взгляд, главной темой переговоров была тема, которая даже не упоминается в официальных сообщениях. Речь идет о пересмотре договоренностей, достигнутых Лукашенко и Путиным 14 сентября в Сочи.Напомню, что тогда, в сентябре, Москва решительно поддержала Лукашенко в его конфликте с протестующим обществом, но поставила условие: Лукашенко должен осуществить транзит власти в Беларуси. И это должно было произойти в течение года-полтора. Лукашенко пообещал.Однако «дорожная карта» транзита, которую Лукашенко озвучил на Всебелорусском народном собрании, сильно отличается от тех сочинских договоренностей. Транзит растянут на более длительный период, скорее всего, на пять лет, до 2025 года. И оказывается, что на самом деле это не совсем транзит. Ведь Лукашенко намекнул, что на самом деле он не собирается уходить, он планирует остаться, но не на посту президента, а на другой должности, например, в статусе главы Всебелорусского народного собрания, которое будет передать важные государственные функции. Назарбаев реализовал очень похожую схему в Казахстане. И Лукашенко хотел бы заручиться поддержкой Путина в этом плане. Или, по крайней мере, не было сильного сопротивления Кремля.Я думаю, что у Лукашенко есть хорошие шансы, что Путин не будет сильно давить, чтобы полностью выполнить соглашение от 14 сентября. Есть ряд причин для этого.Во-первых, сейчас потребность в российской поддержке не так велика, как в августе-сентябре прошлого года, когда все пошатнулось и белорусская номенклатура внимательно присмотрелась к позиции Москвы. За это время Лукашенко укрепил свои позиции в стране и может более уверенно разговаривать с Путиным.Во-вторых, смысл идеи транзита, конституционной реформы - успокоить белорусское общество, предложить ему компромисс. В Москве считали, что одной силы и насилия недостаточно, необходимо предложить обществу пряник, уступки, иначе его не успокоить.Но Лукашенко теперь прибыл на переговоры в качестве победителя и убедит Путина в том, что он подавил протесты без каких-либо уступок. Мол, теперь никаких компромиссов не нужно.В-третьих, очень важным моментом является то, что ситуация в России изменилась, и Путин находится в той же ситуации, что и Лукашенко. Я имею в виду российские протесты. И теперь Лукашенко имеет полное право сказать: мы с вами в одной лодке, вместе с цветными революциями сражаемся.Поэтому Путину будет сложно подтолкнуть Лукашенко к диалогу с белорусским обществом, потому что сам Путин не ведет никакого диалога с российским обществом. Путину будет сложно обвинить Лукашенко в жестоких репрессиях, поскольку он делает то же самое со своими оппонентами в самой России.Или как можно обсуждать тему суда над Бабариком? Путин также посадил в тюрьму своего главного оппонента. Какие могут быть претензии?В-четвертых, отношения России с Западом за последние шесть месяцев обострились. И вот они с Лукашенко в одном окопе. Таких верных союзников по борьбе с Западом у России точно нет.Все эти факторы работают в пользу согласия Путина на пересмотр сочинских соглашений от 14 сентября.А все остальное - дополнение к основному вопросу. Напомню, что накануне Беларусь и Россия подписали соглашение о транзите белорусских экспортных грузов через российские порты. А вопрос о продлении соглашения о двух российских военных объектах на территории Беларуси практически решен. Это такие четкие жесты в сторону Кремля. Теперь можно и просить новый кредит, и говорить о дорожных картах интеграции.