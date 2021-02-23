Источник материала: UDF



Фото: belchemoil.by

Дополнительный источник валюты зависит от нефтяной конъюнктуры

Модернизация НПЗ частично компенсирует эффект налогового маневра

Акцизами на автомобильное топливо пришлось пожертвовать

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Станет ли подорожавшая нефть драйвером экономического роста в Беларуси? Цены на нефть: благо и проблема.

2021 год на нефтяном рынке начался бурным ралли, в результате за январь цена нефти Brent выросла на 8,4% до USD 54,91 за баррель, а в начале февраля приблизилась к отметке в USD 60. Мировые запасы нефти в море сейчас на 50% ниже, чем весной 2020 г. (на пике пандемии). При этом рост мировой промышленности торговли товарами вышел в положительную область еще в ноябре 2020 года.Все это стало фактором поддержки нефтяных котировок, что в определенной степени является и благом, и одновременно проблемой для белорусской экономики.В 2020 году правительство Беларуси сверстало бюджет исходя из цены нефти Urals USD60 за баррель. При этом бюджет рассчитывал получить USD 476,4 млн экспортных пошлин на нефтепродукты.Оказалось, что это был слишком оптимистичный прогноз – средняя цена на нефть марки Uralsв 2020 году составила около USD41 против USD 63,51 за баррель в 2019 году. Низкие цены на нефть по логике ведут к снижению цен на экспортируемые Беларусью нефтепродукты и, как следствие, – к потерям бюджета из-за низкой экспортной пошлины на нефтепродукты. По данным за 9 месяцев 2020 года, в белорусский бюджет поступило всего USD111,2 млн экспортных пошлин на нефтепродукты, что в 4,3 раза меньше, чем в 2019 году.Это стало результатом и низкой цены на нефть, и снижения физического объема экспорта нефтепродуктов. Официальной статистики по объему экспорта белорусских нефтепродуктов в 2020 году пока нет. По данным за 11 месяцев, экспорт белорусских нефтепродуктов снизился на 23,3% в сравнении с таким же периодом 2019 года до 7,38 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов за это время снизился на 50,3% до USD2,38 млрд. При этом средняя цена экспорта белорусских нефтепродуктов за этот период упала на 36% до USD323,057 за тонну.Пополнить нефтяные доходы бюджету в 2020 году несколько помог межбюджетный трансферт. Напомним, российский бюджет через механизм межбюджетных расчетов компенсировал Беларуси часть премии в цене нефти (USD4,7 за тонну нефти). В прошлом голу Беларусь получила 90% годовой суммы межбюджетного трансферта (вся сумма составляет USD60-70 млн), а оставшуюся часть за минувший декабрь получит в 2021 году.Но договоренности с РФ о компенсации части нефтяной премии для Беларуси действовали только в 2020 году, в 2021 году аналогичной межбюджетной компенсации белорусский бюджет не получит.Отметим, что белорусский бюджет-2021 рассчитан исходя из цены на нефть марки UralsUSD40 за баррель. При этом импорт нефти предусмотрен на уровне 2020 года – 18 млн тонн. Доходы республиканского бюджета в 2021 году предусмотрены в сумме BYN23,304 млрд (около USD9,3 млрд), расходы – в сумме BYN27,351 млрд (USD10,9 млрд). В доходную часть бюджета включены также экспортные пошлины на нефтепродукты в сумме BYN379 млн (около USD147,7 млн).Учитывая сегодняшнюю нефтяную конъюнктуру и прогнозы экспертов относительно цены на нефть в 2021 году на уровне USD50-60 за баррель, можно ожидать, что эта сумма будет заметно выше.В отличие от 2020 года, Беларусь в этом году не имеет прошлогодних проблем с поставками российской нефти. Нефтяная конъюнктура и оживившийся спрос на премиальных рынках – прежде всего, украинском, повышают привлекательность российской нефти для Беларуси и стимулируют большую загрузку белорусских НПЗ.Тем не менее, в 2021 году белорусские НПЗ по-прежнему будут загружать свои производственные мощности исходя из оптимального режима переработки – 18 млн тонн, а не 24 млн тонн, на что рассчитаны их потенциальные мощности.Причина в том числе и в налоговом маневре нефтяной промышленности в РФ, который с каждым годом приближает стоимость нефти для белорусских НПЗ к мировой. По данным «Белнефтехима», в 2021 году Беларуси покупает российскую нефть по цене 88-90% от мировой, хотя в прошлом году цена составляла 85% от мировой.Следует отметить, что белорусские власти не оставили надежд получить от РФ компенсацию издержек от налогового маневра, хотя из-за политического кризиса в стране белорусские претензии сейчас не слышны. К тому же Кремль ранее поставил условие получения такого бонуса – реальные шаги в направлении углубления интеграции. Белорусские власти хотя и декларируют такую готовность, конкретных шагов в этом направлении пока не сделали.При этом белорусское правительство рассчитывает, что модернизация НПЗ поможет покрыть от импорта подорожавшей российской нефти.Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в январе заявил, что экономические выгоды от углубления переработки нефти на «Нафтане» позволят Беларуси компенсировать издержки от налогового маневра в РФ.На «Нафтане» строится комплекс замедленного коксования нефтяных остатков. После реализации этого проекта в Беларуси будет создано производство нового продукта – нефтяного кокса. Согласно планам, «Нафтан» будет производить около 400 тыс. тонн нефтяного кокса в год. Предварительно «Нафтан» договорился о сотрудничестве по закупке нефтяного кокса с к американскими компаниями Oxbow Energy Solutions, Rain Carbon Inc., Tricon и швейцарской Suek AG, хотя непонятно, будут ли реализованы эти договоренности на фоне политического кризиса в Беларуси.Отметим, что правительство Беларуси давно торопит НПЗ со сроками модернизации, которые неоднократно переносились. В последний раз срок был обозначен 7 ноября 2019 года. Однако в назначенный срок завершить проекты не удалось, теперь в планах стоит 2021 год.По словам Головченко, «Нафтан» планирует в 2021 году ввести в эксплуатацию комплекс замедленного коксования и к началу четвертого квартала года, а если сложности возникнут по ходу, то к концу года намерен выйти на получение первого продукта от этой установки – нефтяного кокса. «Для нас это важно в свете реализации известного налогового маневра… потому что через увеличение глубины переработки и выпуска нефтепродуктов – дизеля, бензина, газойля и кокса – мы фактически экономически компенсируем потери от так называемого налогового маневра», – подчеркнул Головченко.Один из ключевых проектов программы развития Мозырского НПЗ – строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Оil). После завершения проектов нынешней программы глубина переработки нефти на Мозырском НПЗ должна вырасти с 74-78% до 88-90%, отбор светлых нефтепродуктов – с 58-63% до 65-67%.Львиная доля мозырских нефтепродуктов экспортируется в Украину. Белорусская нефтяная компания» (основной спецэкспортер белорусских нефтепродуктов) планирует в 2021 году увеличить поставки дизтоплива в Украину по долгосрочным контрактам на 8,5% в сравнении с 2020 годом до 2,1 млн тонн. При этом условия поставок белорусских нефтепродуктов в Украину в этом году учитывают рост цен на нефть для белорусских НПЗ из-за налогового маневра. Уже в январе БНК увеличила поставки бензинов в Украину в 1,6 раза к уровню января 2020 г до 77 тыс. тонн.При этом Беларусь в этом году получила часть компенсации за поставки весной 2019 года «грязной» российской нефти по трубопроводу «Дружба» в сумме USD26,3 млн в эквиваленте от российской компания «Лукойл». Сумма аналогичной компенсации, которая ожидается от российской «Роснефти», составит, по данным «Белнефтехима», USD34,5 млн в эквиваленте.Тем не менее, белорусское правительство оценивает прямые потери доходов бюджета в 2021 году от реализации налогового маневра на сумму порядка BYN350 млн. Возможно, эти потери учитывают заморозку в этом году акцизов на автомобильное топливо.В Беларуси налоговая составляющая в цене топлива – а это НДС, акцизы и другие сборы, которые платят белорусские НПЗ, – составляет около 40%. Основную долю в розничной цене бензина занимает стоимость нефти, которую НПЗ мы покупают за валюту. В затратах НПЗ стоимость нефти занимает более 80%.Чтобы облегчить налоговое бремя для НПЗ в условиях продолжения налогового маневра, а также для сдерживания цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке, правительству в этом году пришлось пожертвовать важным источником пополнения бюджета – сохранить акцизы на бензин и иное топливо для автомобильного транспорта на уровне 2020 года. Отметим, что ранее в сложной экономической ситуации и дефиците бюджета акцизы на топливо всегда были для спасительной «палочкой-выручалочкой».