Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские СМИ упоминают только Бабарико как соперника Лукашенко Российские СМИ беларусский протест вывели из своего информационного пространства.

Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.BY.Суды над беларусскими журналистами предсказуемо активно освещаются российскими негосударственными медиа, как либеральными, так и принадлежащими близкому к Кремлю Алишеру Усманову. В материалах прослеживается определённая корпоративная солидарность – СМИ подчёркивают, что журналистов судят за выполнение их работы. Но, например, «Коммерсантъ» акцентирует внимание на том, что «Белсат» — польский канал. А обыски проходят в редакциях «протестных медиа» и, продолжая тезис о противостоянии с Западом, делается вывод о возможном ухудшении отношений Беларуси и ЕС. При этом все анализируемые СМИ сходятся во мнении, что атака на журналистов является политизированной, это очередной виток политического кризиса.Другие процессы, как, например, дело о смерти Романа Бондаренко (и связанный с этим суд над медиком и журналистом), подаются формально нейтрально, но с чёткой линией акцентирования ошибок беларусских властей. Так, по Бондаренко подчёркивается заявление СК и Лукашенко об алкогольном опьянении пострадавшего. И, на контрасте – данные медиков об обратном.Суд по делу «Белгазпромбанка» подаётся как процесс, выходящий за рамки внутрибеларусских процессов. Подчёркивается собственный интерес Российской Федерации, вплоть до того, что тема будет обсуждаться на уровне встречи президентов.При этом, описывая судебные процессы, сходясь во мнении об их связи с беларусским политическим кризисом, российские СМИ избегают упоминания фамилий оппонентов Лукашенко. Всех, кроме одной – Виктора Бабарико. Этот персонаж подаётся как масштабная фигура, сопоставимая с Лукашенко.Таким образом, можно предположить, что после сочинской встречи Лукашенко и Путина, Бабарико как личность станет для части СМИ РФ персоной №1 при разговорах о политическом кризисе в Беларуси и возможных претендентах на президентское кресло.