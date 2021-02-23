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Перед сочинским саммитом российские СМИ попытались ослабить позицию Лукашенко
Источник материала: UDF
В федеральном телеэфире не было акцентированного прямого послания, как оценивать беларусско-российские отношения, лишь техническая информация, когда и где произойдет встреча Лукашенко и Путина, и напоминание, что предыдущая личная встреча глав государств также состоялась в Сочи 14 сентября прошлого года, переговоры длились почти четыре часа. Показательно, что ведущий телеканала “Россия-1” Владимир Соловьев в аналитической воскресной передаче вообще избежал темы беларусско-российских отношений. В дистанцированных от Кремля российских СМИ предрекали ревизию прежних договоренностей.
«Сочинские встречи Путина и Лукашенко в последние два года были довольно насыщенными и проблемными. Заявленные цели на них не всегда достигались. Тем не менее, они были довольно продуктивными», –
Нарратив «Лукашенко обманул Путина и не начал конституционную реформу / транзит власти / общественный диалог» мониторингом MediaIQ фиксируется в российских СМИ с ноября прошлого года. Наблюдатели ждали затаив дыхание, вынесет ли Лукашенко на прошедшее 11-12 февраля Всебеларусское народное собрание (ВНС) проект новой Конституции Беларуси, как из его слов следовало в сентябре прошлого года. Проект опубликован не был, а предполагаемый конституционный референдум теперь анонсирован на январь 2022 года – на год позднее, чем виделось из сентября 2020 года, когда Кремль явно поддерживал контролируемый транзит власти в Беларуси или, как считали некоторые комментаторы,
«Лукашенко много чего обещает в опасной ситуации, но как становится немного лучше, он сразу забывает, что обещал. Это дело уже привычное. Но ему опять нужен кредит, и я думаю, что этот заем ему вряд ли выдадут. От него потребуют определенных обещаний в рамках реальной интеграции. Посмотрим, как Лукашенко выйдет из этой ситуации», – цитирует «МК» Жарихина.
Напротив директор Международного института политической экспертизы, российский политтехнолог Евгений Минченко в
Вместе с тем, в качестве анонса разговора с экспертами о встрече Лукашенко и Путина тот же «Дождь» выносит заявление экс-кандидата в президента Беларуси Светланы Тихановской швейцарской газете Temps: «Тихановская заявила о «потере улиц» оппозицией». Журналист цитирует: «Светлана Тихановская заявила о том, что на данный момент у оппозиции нет возможности бороться с насилием режима. «У них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли», а потом просит прокомментировать это высказывание выходца из Беларуси, политолога Дмитрия Болкунца и уже упоминавшегося выше Минченко. Болкунец говорит о том, что возможно Тихановскую некорректно перевели с французского языка, нужно обращаться к первоисточнику. «Ее (Тихановской – П.Б.) заявление имеет под собой некоторые основания и оно связано с тем, что на улицах нет тех маршей, которые были в августе, сентябре и так далее. Но это не значит, что протест куда-то сдулся… Я считаю, что протест, который сейчас наблюдается в Беларуси периода эпохи заката Лукашенко – он просто растянулся во времени. Беларусь прощается с советским наследием, Беларусь прощается с эпохой Лукашенко», – считает Болкунец. Тем самым политолог оспаривает аргумент о разрешении политического кризиса в Беларуси и, соответственно, ненужности публично одобренного Путиным плана трансформации беларусского политического режима с перетеканием полномочий от президента парламенту как способа выхода из кризиса.
Однако «Дождь» считается либеральным российским СМИ, а газета «Взгляд» — лоялистским, при этом нарратив о неразрешенности беларусского кризиса совпадает. «Взгляд» накануне сочинского саммита
В свою очередь Минченко в упоминавшемся интервью «Дождю» рассказывает о выступлении на ВНС экс-кандидата в президенты Анны Канопацкой,
Минченко перед сочинским саммитом показывает конъюнктурность позиции Лукашенко, возвращая аудиторию к нарративу «Лукашенко не пророссийский, он просто использовал и использует Россию», который MediaIQ фиксировал в российских СМИ в июне.
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