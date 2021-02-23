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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перед сочинским саммитом российские СМИ попытались ослабить позицию Лукашенко Анализ медиа.

Как оценит выполнение прежних сочинских обещаний Александра Лукашенко на нынешней встрече в Сочи Владимир Путин, посчитает ли он себя обманутым или удовлетворится заявлением гостя о взятии под контроль ситуации в Беларуси – к этому можно свести рассуждения комментаторов в российских СМИ накануне беларусско-российского саммита 22 февраля.В федеральном телеэфире не было акцентированного прямого послания, как оценивать беларусско-российские отношения, лишь техническая информация, когда и где произойдет встреча Лукашенко и Путина, и напоминание, что предыдущая личная встреча глав государств также состоялась в Сочи 14 сентября прошлого года, переговоры длились почти четыре часа. Показательно, что ведущий телеканала “Россия-1”в аналитической воскресной передаче вообще избежал темы беларусско-российских отношений. В дистанцированных от Кремля российских СМИ предрекали ревизию прежних договоренностей.«Сочинские встречи Путина и Лукашенко в последние два года были довольно насыщенными и проблемными. Заявленные цели на них не всегда достигались. Тем не менее, они были довольно продуктивными», –автор Украина.ру (издание принадлежит МИА «Россия сегодня»). Более категоричен заголовок в «Московском комсомольце»:. Газета цитирует зампредседателя оппозиционной Объединенной гражданской партии Беларусии критикующего за отказ от углубленной интеграции российского политолога замдиректора Института стран СНГНарратив «Лукашенко обманул Путина и не начал конституционную реформу / транзит власти / общественный диалог» мониторингом MediaIQ фиксируется в российских СМИ с ноября прошлого года. Наблюдатели ждали затаив дыхание, вынесет ли Лукашенко на прошедшее 11-12 февраля Всебеларусское народное собрание (ВНС) проект новой Конституции Беларуси, как из его слов следовало в сентябре прошлого года. Проект опубликован не был, а предполагаемый конституционный референдум теперь анонсирован на январь 2022 года – на год позднее, чем виделось из сентября 2020 года, когда Кремль явно поддерживал контролируемый транзит власти в Беларуси или, как считали некоторые комментаторы,«Лукашенко много чего обещает в опасной ситуации, но как становится немного лучше, он сразу забывает, что обещал. Это дело уже привычное. Но ему опять нужен кредит, и я думаю, что этот заем ему вряд ли выдадут. От него потребуют определенных обещаний в рамках реальной интеграции. Посмотрим, как Лукашенко выйдет из этой ситуации», – цитирует «МК» Жарихина.Напротив директор Международного института политической экспертизы, российский политтехнологтелеканалу «Дождь» высказал мнение, что кредит в 3 млрд долларов Лукашенко безусловно получит (с этим согласился в«Дождю» и беларусский политолог. Речь идет об остатках от выделенного в 2011 году на строительство БелАЭС кредита в 10 млрд долларов, из которых, по сообщению Минфина РФ, было израсходовано 4,5 млрд долларов). При этом Минченко критикует непоследовательность российской позиции и предрекает, что в итоге выгоды от сочинского саммита Россия не получит, одни расходы.Вместе с тем, в качестве анонса разговора с экспертами о встрече Лукашенко и Путина тот же «Дождь» выносит заявление экс-кандидата в президента Беларуси Светланы Тихановской швейцарской газете Temps: «Тихановская заявила о «потере улиц» оппозицией». Журналист цитирует: «Светлана Тихановская заявила о том, что на данный момент у оппозиции нет возможности бороться с насилием режима. «У них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли», а потом просит прокомментировать это высказывание выходца из Беларуси, политологаи уже упоминавшегося выше Минченко. Болкунец говорит о том, что возможно Тихановскую некорректно перевели с французского языка, нужно обращаться к первоисточнику. «Ее (Тихановской – П.Б.) заявление имеет под собой некоторые основания и оно связано с тем, что на улицах нет тех маршей, которые были в августе, сентябре и так далее. Но это не значит, что протест куда-то сдулся… Я считаю, что протест, который сейчас наблюдается в Беларуси периода эпохи заката Лукашенко – он просто растянулся во времени. Беларусь прощается с советским наследием, Беларусь прощается с эпохой Лукашенко», – считает Болкунец. Тем самым политолог оспаривает аргумент о разрешении политического кризиса в Беларуси и, соответственно, ненужности публично одобренного Путиным плана трансформации беларусского политического режима с перетеканием полномочий от президента парламенту как способа выхода из кризиса.Однако «Дождь» считается либеральным российским СМИ, а газета «Взгляд» — лоялистским, при этом нарратив о неразрешенности беларусского кризиса совпадает. «Взгляд» накануне сочинского саммитаТихановскую: «У Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего – и сделали это вместе». Правда, дальше эксперты (Болкунец, Жарихин, а также еще один выходец из Беларуси доцент кафедры политической теории МГИМО) говорят, что беларусская оппозиция не может похвастаться достижениями.В свою очередь Минченко в упоминавшемся интервью «Дождю» рассказывает о выступлении на ВНС экс-кандидата в президентывзыскать с России компенсацию за дестабилизацию ситуации в Беларуси в 2020 году, а в случае отказа платить – отозвать подпись Лукашенко под беларусско-российским Союзным договором. По словам Минченко, «бывший кандидат в президенты Канопацкая, которая очень тесно работает с Администрацией президента Беларуси (это такой очень удобный контролируемый оппозиционер), вышла и сказала: вот Россия пыталась у нас устроить переворот, Россия дестабилизировала у нас ситуацию, надо создать комиссию, оценить ущерб и потребовать от России компенсации в несколько миллиардов долларов. На что Лукашенко ей сказал: а что же вы не видите еще и западное влияние. То есть по сути дела Лукашенко вернулся к той версии, которую он озвучивал летом прошлого года, что якобы Россия занимается расшатыванием ситуации в Беларуси».Минченко перед сочинским саммитом показывает конъюнктурность позиции Лукашенко, возвращая аудиторию к нарративу «Лукашенко не пророссийский, он просто использовал и использует Россию», который MediaIQ фиксировал в российских СМИ в июне.