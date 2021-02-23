ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российский полицейский поздравил начальника с «днем гондона» и пожалел

23.02.2021 06:29 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Российский полицейский поздравил начальника с «днем гондона» и пожалел
Фото: mvdmedia.ru
На него подали жалобу и заставили написать объяснительную. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Выяснилось, что 13 февраля, когда отмечается международный день презерватива, старший оперуполномоченный столичного аэропорта Внуково написал своему начальнику СМС с текстом: «Сан Саныч поздравляю вас с международным днем Гандона!» (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»). Начальник подал на него жалобу.

«Я не считаю это сообщение оскорбительным или унижающим человеческое достоинство. Узнав, что есть такой праздник, решил поделиться информацией», — написал полицейский в объяснительной. Там же он уточнил, что в разных странах презервативы называют по-разному, например, в США — «шапочкой Джимми», а в России — гондоном. Обижаться на такие слова, добавил сотрудник полиции, могут только «малолетки и приверженцы воровских традиций».

Международный день презерватива отмечается 13 февраля, в мировые календари эта дата вошла в 2007 году. Он предшествует Дню святого Валентина и призван напомнить о безопасности сексуального поведения.

С того же года в мире отмечается день контрацепции, он приходится на 26 сентября. Главная цель — повысить осведомленность населения о способах и методах контрацепции и дать молодым людям возможность принимать информированные решения по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, избежать внеплановых беременностей и, как следствие, сократить число абортов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский полицейский решил поздравить своего начальника с «международным днем гондона» и пожалел.
 
Новости дня
Новости разные
 
На картах Google обнаружили остров в форме пениса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by