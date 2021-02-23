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На картах Google обнаружили остров в форме пениса

23.02.2021 06:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На картах Google обнаружили остров в форме пениса
Google Maps
Американка Джолин Вултаджо (Joleen Vultaggio) обнаружила в сервисе Google Earth остров, который по форме напоминает пенис. Об этом сообщает The Sun.

Небольшой участок расположен в Тихом океане, у побережья Новой Каледонии (координаты -20.624845803541483, 166.3039685612529). Протяженность его береговой линии составляет более 500 метров. 50-летняя мать троих детей увидела его, когда рассматривала карту мира.

«Там красивая голубая вода, и мне бы хотелось, чтобы этот район был ближе ко мне. Я бы с удовольствием туда поехала и посидела бы на таком пенисе», — пошутила Вултаджо, опубликовавшая скриншоты и координаты своей находки в Facebook.

Пользователи сети посмеялись над необычной формой острова. Один из комментаторов уточнил, что где-то недалеко должен находиться остров в форме влагалища. Другой пошутил, что участок суши обязан получить название «Остров пениса».

Ранее пользователь Google Maps увидел грубое послание, адресованное разработчикам картографического сервиса. Неизвестный выложил на земле большими буквами фразу Fuck Google («Нахрен Google»).
 
 
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Небольшой участок расположен в Тихом океане.
 
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