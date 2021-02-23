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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В американском штате нашли расизм в математике Власти американского штата Орегон нашли идею превосходства белой расы в традиционном курсе математики.

По мнению департамента образования штата, она проявляется в сосредоточенности на поиске правильного ответа, сообщает Fox News.Так, департамент разослал учителям приглашения на микро-курс «Путь к математической справедливости» (Pathway to Math Equity Micro-Course). «Представление о том, что математика является чисто объективной, однозначно ложно, а преподавание ее еще в меньшей степени», — говорится на сайте курса.По мнению его авторов, убеждение в том, что существует объективность или нейтральность — это характеристика белого превосходства. Вместо привычного курса учителям рекомендуют использовать «этноматематику», которая выявляла бы способы использования математики для продвижения расизма.Ранее президент США Джо Байден заявил, что главная террористическая угроза внутри страны — это белый расизм. «Я позабочусь о том, чтобы мы, по сути, сосредоточились на борьбе с ростом движения превосходства белых», — сказал глава государства.