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Мужчина решил на 46 дней отказаться от еды и потреблять только пиво

23.02.2021 06:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мужчина решил на 46 дней отказаться от еды и потреблять только пиво
Фото: Globallookpress.com
Житель американского города Ньютаун, штат Огайо, Делл Холл (Del Hall), который выдержал 46 дней Великого поста, употребляя в пищу исключительно пиво, решил повторить свой опыт. Об этом сообщается на сайте FOX19.

Во время поста Холл организует сбор денег для поддержки местных заведений, пострадавших из-за пандемии COVID-19. Американец держит Великий пост третий год подряд. В этот раз он надеется собрать на краудфандинговом сайте GoFundMe как минимум 10 тысяч долларов (740 тысяч рублей).

В прошлом году он начал поститься 6 марта и завершил 21 апреля. Его вдохновил пример папских монахов из монастыря под Мюнхеном. В средние века во время поста они питались исключительно пивом доппельбок собственного приготовления.

Помимо пива Холл иногда пил несладкий чай, черный кофе без сахара и газированную воду, а также принимал мультивитамины. За день мужчина выпивал от двух до пяти бутылок пива. Он говорил, что не чувствовал ни голода, ни опьянения, однако иногда видел во сне еду. В прошлом году благодаря посту он похудел на 20 килограммов.

Холлу и его партнерам принадлежит пивоварня 16 Lots brewery, расположенная в городе Мейсон. Он планирует в рамках поста помочь местным ресторанам, барам и пивоварням, так как на собственной компании ощутил последствия пандемии. На данный момент собрано уже более 2 тысяч долларов (148 тысяч рублей).

Помимо этого, за период голодания американец намерен сбросить лишний вес и укрепить здоровье. По его словам, временный отказ от пищи понижает уровень холестерина и нормализует кровяное давление.
 
 
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