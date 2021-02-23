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Российскому больному ребенку сделали укол самым дорогим в мире препаратом

23.02.2021 06:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российскому больному ребенку сделали укол самым дорогим в мире препаратом
Фото: Дмитрий Бахтин
Мальчику из Екатеринбурга со спинально-мышечной атрофией (СМА) сделали спасительный укол за 160 миллионов российских рублей (2,15 млн долларов - прим. UDF.BY), деньги на него собрали люди. Об этом сообщает портал «E1».

Шестимесячному Мише Бахтину сделали инъекцию препарата «Золгенсма», который вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой в мире. Единственный укол способен остановить развитие смертельной болезни. Деньги на препарат удалось собрать за пять месяцев.

«В 12 часов доставили кейс с препаратами, все очень серьезно — под пломбами, с GPS-датчиками. Потом начался процесс разморозки. К 16 часам препарат разморозился, и в 17 часов его начали вводить, вся процедура заняла два с половиной часа», — рассказал папа мальчика.

Пока врачи не берутся давать прогнозы, поскольку первые изменения в организме должны появиться на третий день. Принцип действия препарата состоит в замене дефектного гена здоровым.

Миша дожил до спасительного укола благодаря препарату «Спинраза». Он попал в реанимацию сразу после рождения, проведя шесть месяцев своей жизни в больничной палате.

Ранее девочка со СМА из Уфы выиграла в лотерею препарат «Золгенсма». Семья надеется получить лекарство в ближайшее время.
 
 
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Принцип действия препарата состоит в замене дефектного гена здоровым.
 
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