«Дешевые понты!» 10 фото, которые вызывают улыбку. Как вам золотая маска?

Источник материала: ОНТ

Многие называют богатство, выставленное напоказ, «дешевыми понтами». Сделали для вас подборку таких снимков. Улыбнитесь!



Всё самое нужное в твоих руках!

Золотое авто



Мужчины в шубах





Золотая маска



И не нужно слов...



Классный парень



Домашний вид



Привет, девчонки!



Заработал



А можно и так демонстрировать богатство

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