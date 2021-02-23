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«Наверное, не догонишь». Лукашенко напутствовал сына Николая перед спуском на лыжах с Путиным

23.02.2021 07:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В телеграм-канале журналистов, работающих в пуле президента России Владимира Путина появилась забавная запись со вчерашнего пребывания Александра Лукашенко в Сочи.

«Наверное, не догонишь». Лукашенко напутствовал сына Николая перед спуском на лыжах с Путиным

Как оказалось, на корт он прибыл с младшим сыном Николаем. Во время снежных развлечений (в частности, перед спуском с горы) Лукашенко-старший дал оригинальное напутствие своему младшему: «Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться. Но, наверное, не догонишь». После чего хозяин встречи коротко сказал: «Поехали».

Кто пришел первым к образному финишу не сообщается.

 
 
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В телеграм-канале журналистов, работающих в пуле президента России Владимира Путина появилась забавная запись со вчерашнего пребывания Александра Лукашенко в...
 
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