Хотите дачу у леса и недорого? Нашли несколько вариантов под Минском до 10 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Прошли те времена, когда дачи были источником плодоовощных запасов на зиму. Сегодня для многих клочок земли за городом — это то место, где можно отдыхать от шума мегаполиса, жарить шашлыки, целый день возиться с детьми на свежем воздухе и обрабатывать пару грядок «для души». Нашли несколько подходящих дач под Минском с шикарным расположением, с коммуникациями и по цене до 10 тысяч долларов — пока их не разобрали в сезон.

Дача за 7800 долларов в 26,9 км от МКАД

Предлагается сразу два участка: один из них 4,58 сотки, и он крайний, расположен у леса; о размере второго в объявлении ничего не сказано. Оба — в частной собственности.

На участке возле леса построен одноэтажный деревянный дом (1990 года), его общая площадь — 42,4 кв. м. Внутри — большая кухня, три жилые комнаты, подвал. К дому примыкает гараж.









Из коммуникаций есть электричество, вода (сезонная, заведена в дом), отопление (печное). Туалет — на улице.













Дача находится в СТ «Птичь-82» возле деревни Равнополье в Пуховичском районе. В 2 км от товарищества — железнодорожная станция «Равнополье», в 300 м — остановка автобусов и маршруток. Также в 300 м есть магазины. В 3 км — озеро для отдыха Узлянское и для рыбалки — Узлянские разливы.

Дача за 8000 долларов в 25 км от МКАД

Эта дача буквально утопает в зелени — подходящее место для релакса после будней в городе. Сам участок занимает 4 сотки, не огорожен. Находится на углу товарищества.









На участке расположен трехуровневый дом из сруба, обложенный кирпичом (1992 года). Общая площадь — 81,2 кв. м. Внутри — кухня, две жилые комнаты, сухой подвал, веранда, а также балкон на верхнем этаже, откуда открывается красивый вид.





Из коммуникаций есть электричество, вода (центральный водопровод), отопление (камин).

Дача находится в СТ «Вяселка» Молодечненского района, в 1,3 км от железнодорожной станции Пралески и от деревни Вязынка. В шаговой доступности — сезонный магазин.









Дача за 8800 долларов в 25,4 км от МКАД

Снова предлагаются сразу два участка, один из которых — 2 сотки под грядки, второй — 4,3 сотки с домом, и он граничит с лесом.









Дом построен из блоков, утеплен и оштукатурен (1996 год). Общая площадь постройки — 61,4 кв. м. Внутри — кухня, большая жилая комната, подвал и чердак.









Электричество есть, вода тоже (сезонная, введена в дом). Отопление — от электрообогревателя. Еду здесь готовят на плитке, газ привозят в баллоне. Туалет — на улице, сложен из кирпича.







Фото: realt.by

Дача находится в СТ «Пралески», возле деревни Костюки в Воложинском районе (Раковское направление).

Дача за 8900 долларов в 35,6 км от МКАД

Площадь этого участка — 6,8 сотки. Главное преимущество — он граничит с лесом.













На участке стоит трехуровневый деревянный дом общей площадью 52,3 кв. м. Есть подвал и веранда.

Коммуникации: электричество, вода, отопление (печь), привозной газ (для плиты).













Дача находится в СТ «Березовая роща» возле деревни Бояры в Молодечненском районе. Железнодорожная станция — в 10 минутах ходьбы от товарищества.

Дача за 10 000 долларов в 45 км от МКАД

Участок занимает 5,82 сотки, находится в частной собственности. Большой плюс — есть собственный выход в грибной лес. На территории участка построены дом, туалет, сарай, есть стоянка для авто.













Дом — деревянный, утеплен и обшит сайдингом (2001 год). Общая площадь — 38,7 кв. м. Из коммуникаций — электричество, отопление (печное), вода (сезонная, заведена в дом).













Дача находится в СТ «Мастак» в Дзержинском районе (Брестское направление). В 20 минутах ходьбы — железнодорожная станция Асино. В 4 км — озера Бездонка и Полоневичи. В товариществе работает сезонный магазин, также приезжает автолавка.