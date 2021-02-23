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Тихановская назвала Лукашенко главной угрозой суверенитету и объявила подготовку к Дню Воли

23.02.2021 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, в последние месяцы Александр  Лукашенко «не просто довел Беларусь до страшного кризиса», но и «стал главной угрозой независимости страны».

Тихановская назвала Лукашенко главной угрозой суверенитету и объявила подготовку к Дню Воли

«Мы же видим: он пытается продать Беларусь по частям в обмен на кредиты и поддержку, чтобы удержаться еще несколько месяцев. Но весна уже близко, — отметила политик. — 25 марта — это День Воли. День нашей независимости. И я призываю всех белорусов готовиться к этому дню уже сейчас: мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества, планировать возвращение на улицы собственных городов. Ведь единственная сила, способная остановить распродажу страны, — это народ Беларуси».

 
 
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По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, в последние месяцы Александр  Лукашенко «не просто довел Беларусь до страшного кризиса», но и «стал...
 
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