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Тихановская назвала Лукашенко главной угрозой суверенитету и объявила подготовку к Дню Воли
Источник материала: Навiны
По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, в последние месяцы Александр Лукашенко «не просто довел Беларусь до страшного кризиса», но и «стал главной угрозой независимости страны».
«Мы же видим: он пытается продать Беларусь по частям в обмен на кредиты и поддержку, чтобы удержаться еще несколько месяцев. Но весна уже близко, —
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По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, в последние месяцы Александр Лукашенко «не просто довел Беларусь до страшного кризиса», но и «стал...
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