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Верховный суд США разрешил передать финансовые документы Трампа прокурорам
Источник материала: Хартия'97
Верховный суд США разрешил передать финансовые документы Трампа прокурорам
Экс-президент пытался обжаловать это требование.
Верховный суд США отказал бывшему президенту Дональду Трампу, который пытался обжаловать разрешение на передачу прокурорам его налоговых деклараций и иных финансовых документов. Суды нижестоящих инстанций ранее решили, что фирма Mazars, которая занимается бухгалтерской отчетностью политика, должна предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа. Однако он обжаловал вердикт, сообщает
Прокурор нью-йоркского округа Манхэттен Сайрус Вэнс добивается доступа к финансовым документам экс-главы Белого дома за 2011 - 2018 годы. Он отреагировал на решение Верховного суда коротким сообщением в Twitter: "Работа продолжается".
Вэнс расследует вероятное сокрытие платежей актрисе Стефани Клиффорд и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал.
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Экс-президент пытался обжаловать это требование.
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