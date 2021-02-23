Tesla за месяц заработала на биткоинах больше, чем от продажи авто за год

пишет focus.ua Компания Tesla, купившая в январе 2021 года в рамках новой инвестиционной политики биткоины на $1,5 миллиарда, к сегодняшнему дню заработала на них $1,08 млрд долларов,focus.ua

Напомним, производитель электромобилей вложил $1,5 млрд в биткоины, указав, что в ближайшем будущем планирует начать принимать криптовалюту в качестве формы оплаты за свою продукцию.

Из информации, размещенной на ресурсе Bitcointreasuries, следует, что вложенные в 48000 биткоинов средства компании к 19 февраля выросли до $2,58 млрд.

У Tesla – второе место по количеству биткоинов в портфеле, на первом – MicroStrategy Inc., вложившая финансы в 71079 биткоинов.





В свою очередь, The Times сообщает, что за прошлый год продажи автомобилей принесли компании Tesla $721 млн. То есть, биткоины приносят компании больше средств, чем основной бизнес.





Ранее мы сообщали, что в течение 2020 года акции Tesla выросли в цене в более чем 8 раз, затем вошли в состав индекса S&P 500 и подверглись расщеплению для обеспечения доступности инвесторам с небольшим бюджетом. Их текущий курс составляет около $730 за акцию.







