Умерла актриса Екатерина Градова

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Актрисе было 74 года. Она родилась в Москве в семье архитектора и актрисы. В последние годы она не снималась в кино. Сообщается также, что ее дочь – известная актриса Мария Миронова уже летит в Москву, прервав свой отпуск на Мальдивах.

О смерти известной советской артистки ранее на своей странице в Twitter сообщил Андрей Малахов.

Как пишут СМИ, Екатерина Градова умерла внезапно, накануне ей стало плохо, врачи констатировали инсульт.



