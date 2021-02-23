«Мужчины живут меньше и заканчивают жизнь самоубийством чаще. В этом нет ничего удивительного». Мнение

Источник материала: Tut.by

Часто можно услышать, что феминизм приравнивают к мужененавистничеству. Но это, конечно, никакого отношения к реальности не имеет. Феминистки никогда не выступали против мужчин. А всего лишь за равные с ними права, отсутствие насилия и любого вида дискриминаций.

Когда смотришь на мир через оптику феминизма, очень тонко чувствуешь любую несправедливость, растет уровень эмпатии. Кстати, и по отношению к мужчинам тоже. Ведь им не позавидуешь: они тоже сталкиваются с огромным количеством нелепых правил, установок и стереотипов.



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«Мужчины не плачут, не ноют, не жалуются». «Стойко и молча переносят боль». С самого детства им запрещают открыто проявлять свои эмоции — как отрицательные (и всё это накапливается внутри, пока не рванет), и положительные. Было недавно в Сети интересное обсуждение на тему того, как папы запрещают мальчикам обниматься при встрече — как бы чего не вышло, вы что, пацаны. «Как бабы, ей-богу»…

Да-да, «как баба». А еще — «трус не играет в хоккей». И, конечно, «не служил — не мужик».

Даже к врачу пойти вроде как стыдно — что ж ты за мужик такой, из-за каких-то соплей бежишь доктору жаловаться. А потом цокаем удрученно, глядя на статистику и рассуждая о том, почему у мужчин продолжительность жизни существенно меньше, чем у женщин. А вот процент суицидов — выше.

Конечно, а кто и когда учил их беречь себя и заботиться о себе? Кто учил делиться проблемами и просить помощи? Кто учил справляться с этой жизнью? Не в абстрактных категориях «ты мужик и должен всех победить», а в простом, бытовом преодолении повседневных проблем.



Фото: unsplash.com

Слушала недавно интервью актера Владимира Стеклова. Он несколько раз разводился, и однажды в перерывах между браками ему пришлось прожить одному нескольких лет. Владимир вспоминает это время как самое тяжелое в своей жизни, потому что ему приходилось питаться по столовым. Он не умеет вообще ничего — даже кашу сварить или сделать омлет. Взрослый человек, который прожил 73 года и как-то вырастил детей, спокойно признается в том, что без женщины в доме он не в состоянии сам себя прокормить.

Трудно сказать, можно ли его в этом винить.

Ведь патриархальная культура устроена таким образом, что мальчиков с самого детства воспитывают, как… Как Владимира Стеклова, судя по всему.

Им рассказывают, что мужчина главный только потому, что ему повезло родиться мужчиной, а девочки должны слушаться и подчиняться. Матери с самого детства и до бесконечности обхаживают, обстирывают и откармливают сыновей, приучая их к тому, что так и должно быть, всё это — женские дела. Подай, принеси.

Им доказывают, что мужчины по природе своей полигамны, а значит, нормально иметь отношения с несколькими женщинами одновременно и менять жену, как только старая надоест.

Им показывают в фильмах, как круто быть любвеобильным мачо, расшвыривая конкурентов одной левой. Ведь девочки любят плохих парней, им нужна брутальщина, «грубая мужская сила».

И они усваивают, что проблемы можно и нужно решать с помощью кулаков.



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Между тем есть данные, что вся эта токсичная маскулинность вредит не только окружающим женщинам, но, в первую очередь, самим мужчинам.

Потому что в базовый набор под стереотипным названием «настоящий мужик» входит пакет опций, уничтожающих физическое и ментальное здоровье обладателя:

замалчивать свои проблемы;

избегать крепких эмоциональных связей;

игнорировать вопросы здоровья, питаться абы как, курить и выпивать;

лихачить на дороге, наплевав на правил;

уметь дать (и получить) в глаз — «пойдем выйдем».

Сегодня мы говорим о защитниках отечества, которым, по большому счету, нужно для начала научиться защищать (не на кулаках!) и беречь себя. А еще — своих близких. И, может быть, тогда слово «защитник» снова станет для нас важным и значимым, не омраченным очередной печальной новостью об избитой женщине, брошенном ребенке или космическом долге по алиментам.

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