Сколько в Беларуси стоит смартфон с батареей на 13 000 мАч? Топ-5 суперавтономных моделей

Источник материала: Tut.by

Лет 15−20 назад сотовые телефоны работали на одном заряде по неделе, и пользователей такой расклад устраивал. С началом эры смартфонов все изменилось, теперь наши устройства нужно заряжать минимум раз в сутки, если не чаще. Но бывают и исключения. Рассказываем про пять «живучих» смартфонов с батареями увеличенного объема, которые позволят не подключаться к электросети хотя бы два дня.



Galaxy M31s

Начнем с главного: объем аккумуляторов аппаратов составляет 6000 и 7000 мАч соответственно для M31s и M51. Скажем прямо: батареи и вправду объемные. Благодаря им смартфоны находятся в топе рейтинга известного издания GSMArena, который занимается углубленным тестированием автономности гаджетов.

Протестировать сами мы пока успели только M31s ( наш обзор ). И действительно: телефон позволяет обходиться без зарядки по полтора-два дня даже при активном использовании с постоянно включенным интернетом, GPS, синхронизацией мессенджеров и почты.

Но аккумуляторы повышенного объема накладывают и свои ограничения. Так, M31s и M51 весят 203 и 213 граммов — это немало. Да и по толщине они составляют 9,3 и 9,5 миллиметров. В общем, смартфоны немаленькие.



Galaxy M51

Какая еще между ними разница? В «железе». Так, более бюджетный M31s базируется на фирменном Exynos 9611, более дорогой M51 — на Qualcomm Snapdragon 730G. В M51 также используется экран на 6,7 дюйма против панели на 6,5 дюйма в M31s. Но между самими дисплеями разницы практически нет: в обоих случаях это AMOLED-матрицы с разрешением Full HD+.

А вот системы основных камер одинаковые. В активе гаджетов — фотомодули разрешением в 64 Мп, 12 Мп («ширик»), 5 Мп и 5 Мп (макро и сенсор глубины). Фронтальные камеры также не отличаются: они соответственно 32-мегапиксельные.

Xiaomi Poco M3





Еще один популярный у нас смартфон с большой батареей — на 6000 мАч. Протестировав устройство, стало ясно, что не подзаряжать его получится все те же несколько дней. Об этом говорят и результаты теста автономности GSMArena. То же можно сказать и о модели Redmi 9T, которая является практически полной копией M3 за исключением одного модуля основной камеры. Но повышенном спросом, во всяком случае в нашем каталоге, пользуется именно M3.

Что еще может предложить гаджет: процессор Snapdragon 662 — телефон работает нормально, пускай и не феерично быстро — от 4/64 ГБ памяти; дисплей на 6,53 дюйма с IPS-матрицей (Full HD+), вес в 198 граммов, а также камеру с такими фотомодулями: 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп (макро и глубина). В общем, ничего из категории «экстра-вау», но все — необходимое.



DOOGEE S88 Pro

А теперь немного «дичи». Скажем сразу: эти гаджеты, в отличие от рассмотренных выше, явно не для всех. И не из-за незнакомых брендов, а из-за габаритов. Так, S88 Pro весит 372 грамма, BV9100 — 408 граммов. Такие телефоны в кармане джинсов вряд ли поносишь. С другой стороны, и выглядят они так, как будто предназначены для условий долгого похода — об этом косвенно говорит и сертификация защиты от попадания воды и пыли IP68 (в обоих случаях), и рубленые грани корпуса с дополнительной защитой от падений.

Но все это не главное. Объем батареи S88 Pro — 10 000 мАч, а Blackview BV9100 — 13 000 мАч. Насколько хватит полного заряда? Сложно делать предположения без тестирования, но если исходить из логики, что модели Samsung и Xiaomi, упомянутые выше, с батареями вдвое меньшего объема работали порядка двух дней в активном режиме использования, то хочется верить в такую же двукратную прогрессию и в случае с автономностью.

Но об этом нельзя заявлять со стопроцентной уверенностью: на время работы смартфонов влияет не только объем аккумулятора, но и другие факторы. Скажем, используемое «железо», режимы работы беспроводных модулей и синхронизации.



Blackview BV9100

Что еще схожего между гаджетами? Диагональ и разрешение экранов, соответственно 6,3 дюйма (Full HD+). А что отличается? Во-первых, процессоры. В S88 Pro установлен Helio P70 от MediaTek, в BV9100 — менее производительный Helio P35.

Да и камера в Blackview BV9100 попроще — на 16 Мп и 0,3 Мп. В DOOGEE S88 Pro при этом устанавливаются модули на 21 Мп, 8 Мп и 8 Мп. С другой стороны, эта модель более новая — из 2020 года.