Какой проект Google отправит на кладбище следующим? Об инновациях «корпорации добра»

Источник материала: Onliner На каждую историю громкого успеха приходятся десятки, если не сотни историй тихих (или не очень) провалов. «Корпорация добра» Google выпускает много продуктов — и столь же много вскоре закрывает. Некоторые из них (как Reader) не заслужили оказаться на кладбище проектов, тогда как от других уже со старта веяло могильным холодом. Почему у одной из самых успешных технологических компаний в мире все так плохо с инновациями? Сколько проектов было похоронено за последние годы? И в чем причина?

Казалось бы, столь большая и успешная компания должна мироточить инновациями. Однако большинство проектов Google рождаются едва ли не сразу в гробу. По крайней мере вокруг нее сложилась такая аура из-за традиционных весенних «уборочных кампаний», когда Google пересматривает копилку внутренних проектов и закрывает то, что, по ее мнению, больше не жизнеспособно.

А так как корпорация большая, проектов у нее много, а обширная аудитория интернета в той или иной степени сталкивается с продуктами Google, то закрытия задевают значительную часть этой аудитории. Потому в сети и появляются в большом количестве сайты, посвященные кладбищу проектов Google. Чем ты больше, тем чаще тебя обсуждают и замечают.

Корпорации хотят, чтобы их любили. Когда пользователь их любит, он пользуется их продуктами. Но Google не является благотворительной компанией. Ее основная задача — зарабатывать как можно больше денег и радовать инвесторов. А потому от обременяющих проектов Google отказывается. Возможно, скрепя сердце, но отказывается.

Интернет на воздушном шаре

Один из последних проектов, который пал под ножом Google, — это подразделение, которое обеспечивало раздачу интернета с воздушных шаров. Технически Loon закрыла Alphabet — материнская компания Google. Но всякий раз, говоря Alphabet, мы подразумеваем Google.

«Путь к коммерческой жизнеспособности оказался намного более долгим и рискованным, чем ожидалось, — говорилось в официальном заявлении в январе этого года. — В ближайшие месяцы мы начнем сворачивать операции в этом направлении».





Проект Loon запустили в уже далеком 2013 году, а в 2018-м он стал независимым и нацеленным на прибыль. В прошлом июле Loon запустила первый коммерческий интернет-сервис в Кении. В небо там поднялись 35 воздушных шаров, которые покрывали связью около 50 тыс. квадратных километров.

До этого воздушные зонды с интернетом разворачивали в регионах, которые пострадали от природных катастроф. Так было после урагана «Мария» в Пуэрто-Рико в 2017 году и после землетрясения в Перу в 2019-м. Однако в коммерческом использовании проект оказался нежизнеспособным и отправился на кладбище.

Долго музыка играла

Наиболее значительной утратой из последних стала платформа Google Play Music. Окончательно музыкальное приложение перестало работать в октябре прошлого года, просуществовав почти 10 лет.

Решение убить Google Play Music во многом было продиктовано особенностями YouTube. Некоторое время компания вела переговоры с музыкальными лейблами о лицензиях. Их требовали музыкальные ролики на YouTube и собственно стриминг Play Music. В итоге сервис, который приносит $15 млрд в год, победил. Естественно, это было не музыкальное приложение, а видеохостинговый гигант. Google смогла консолидировать под единой лицензией музыку в YouTube Music. А подкасты переместились в отдельное приложение Google Podcasts.





Разумеется, Google реализовала удобный трансфер библиотеки в один клик, но во всем остальном новое приложение YouTube Music оказалось сложнее для восприятия пользователями. Им не хватает функционала, а алгоритмы YouTube порой дают сбои. Все это можно прочитать в негативных отзывах, которые преобладают на странице приложения в магазине Google Play.

Игровой стриминг

В мае 2019 года Google закрыла YouTube Gaming — неудавшийся конкурент Twitch. Это была довольно обидная казнь амбиций. Еще до популярности стриминга основной игровой контент мы потребляли на YouTube в формате летсплеев — записей прохождения игр. Однако сервис проспал вспышку и не сумел вовремя среагировать на появление стриминговых площадок и их бурный рост. Было желание приобрести Twitch, но этот ценный актив увел из-под носа Amazon.

Тогда в 2015 году компания решила запустить убийцу Twitch — YouTube Gaming. Это приложение (и веб-версия) стало испытательным полигоном для таких вещей, как темная тема, суперчат и спонсорство для каналов. Однако какой-либо серьезной конкуренции на рынке стриминга оно составить не смогло и в марте 2019 года отправилось на свалку.

Да, многие его наработки прекрасно применяются в рамках прямых трансляций на стандартном сервисе YouTube, и там даже осталась страница Gaming, но уязвленные амбиции в виде отдельного приложения пришлось зарыть и забыть.

Маленькие могилки

Это только малая часть похороненных полностью либо частично проектов.

Два месяца назад стало известно, что Google закроет Cloud Print. Этот проект был в бете с 2010 года. Он позволял удаленно печатать через принтер либо в той же локальной сети, либо через интернет. Photos Print закрыли еще раньше. Этот подписочный сервис автоматически выбирал 10 лучших снимков за месяц из облачного хранилища пользователя, печатал их и отправлял на его домашний адрес. Просуществовал Photos Print всего пять месяцев.

Четыре месяца назад не стало Nest Secure — системы безопасности с сигнализацией, датчиком движения и встроенным микрофоном. Ее представили в 2017 году, и с тех пор она никак не менялась.

Около года назад перестало существовать IPTV от Google, которое поставлялось вместе с Google Fiber — широкополосным оптоволоконным доступом в интернет от «корпорации добра».

Также был закрыт проект Google Daydream — платформа виртуальной реальности и набор девайсов (шлемов), в которые можно было вставить некоторые Android-смартфоны.





Не пожалели и собственный альтернативный клиент для Gmail. У Inbox был ряд интересных экспериментальных функций, таких как отложенное напоминание, объединение писем на одну тему или интеграция с календарем. И приложение даже набрало свою аудиторию почитателей. Однако в 2019 году оно было закрыто. Многие его идеи мигрировали в Gmail, поскольку компания решила сосредоточиться на одном почтовом клиенте.

Весна 2019 года в принципе была богатой на громкие закрытия. Тогда же состоялось официальное погребение Google+ — социальной сети, которую запускали в 2011-м на фоне бума соцсетей. Его пытались реанимировать, в 2015-м провели редизайн, но из-за низкой вовлеченности пользователей все-таки закрыли.

Той же весной закрылся мессенджер Google Allo, представленный в 2016 году. Он должен был стать конкурентом активно растущим мессенджерам. Но не смог. Как в случае с YouTube Gaming и Google+, компания слишком поздно спохватилась и принялась копировать идею, которая уже сегментировалась и обросла базой фанатов того или иного мессенджера.

Тут еще можно вспомнить хромбуки (Chromebook Pixel), умные очки (Google Glass), смартфоны и планшеты (Google Nexus), модульные смартфоны (Google Ara) и прочее. Идеи и проекты в огромном сообществе разработчиков Google рождаются, трансформируются, умирают и дают пустить ростки жизни новым проектам.

Google — слишком крупная компания, а потому внутри разбивается на команды поменьше, которыми проще управлять. Эти команды имеют свой фокус разработки, который порой меняется или объединяется с родительским. Компания постоянно экспериментирует, пытаясь нащупать то, что нужно пользователям. У нее много ресурсов, и она может позволить себе разбрасываться ими и двигаться не спеша, несмотря на серии маленьких и больших поражений.

Что сгинет дальше?

Летом 2021-го будет закрыта коммуникационная платформа Google Hangouts, через год — платформа для интернета вещей Android Things, еще через полтора — веб-приложения Google Chrome Apps, которые должны были запускаться прямо в браузере. Это то, о чем известно уже достоверно. Но есть проекты, которые также выглядят ни шатко ни валко и рискуют оказаться на кладбище.

Проекту по разработке смартфонов Pixel уже пять лет. И несмотря на то что Google делает, пожалуй, одни из лучших Android-смартфонов, Pixel навряд ли приносит компании какой-то существенный доход или хотя бы удовлетворение. Хотя фанатов у линейки Pixel довольно много, но и Nexus в свое время привлекал энтузиастов.





В 2019 году Google запустила облачную игровую платформу Stadia. На удивление, в декабре 2020-го это был один из немногих способов поиграть в нормальную версию Cyberpunk 2077. Правда, только в весьма ограниченном пуле избранных стран. Игры покупать надо, за базовый стриминг платить не надо, за 4K и звук 5.1 — надо. При этом Stadia конкурирует со схожими сервисами от Sony, Microsoft, Amazon, Nvidia, пытается выкупать временную эксклюзивность и обещает 120 игр в этом году.

Google даже пыталась разрабатывать собственные игры. Но 1 февраля студиям разработчиков эксклюзивных игр внезапно объявили о расформировании Stadia Studios. Решение выглядело спонтанным.

Ощущается, что Google опять взялась за то, на чем попросту не сможет в полной мере и серьезно сфокусироваться, чтобы довести дело до ума и успеха. Компания раскрыла рот на большой и вкусный игровой рынок, но ей лень пережевывать его, несмотря на все свои ресурсы.

Google хочет много и во всех сферах. Компания смело берется за новые для себя рынки, но порой бросает дело, так и не продемонстрировав серьезности своих намерений. Рекламные платформы AdWords, AdSense и AdMob по-прежнему приносят Google львиную долю всех доходов. Также некоторую прибыль обеспечивают ей карты, которыми пользуются различные сервисные службы (такси или аренда отелей), переводчик, облачные инструменты Google Workspace и, конечно же, Android и приложения для этой ОС. Какой-то новаторской ниши компании не хватает, но она упорно ищет ее.