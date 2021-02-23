Битва бюджетных вертикальных пылесосов. Кто из дешевых самый сердитый?

Источник материала: Onliner

Поклонники классических пылесосов презрительно называют вертикальные аппараты электровениками и говорят, что они годятся только в помощь пылесосу-болиду. Но мощные вертикальные пылесосы уже не уступают по эффективности классическим, зато гораздо меньше весят, дешевле стоят и не занимают столько места при хранении. В общем, если у вас невысокая зарплата и маленькая квартира без ковров, то вертикальный пылесос подойдет вам лучше любого другого. Осталось только определиться с моделью. Мы выбрали пять популярных и недорогих агрегатов из Каталога Onliner и устроили для них разноплановые испытания. Результаты получились довольно неожиданными.

Знакомство с участниками





Centek CT-2561. В комплектацию входит телескопическая труба, пылесборник объемом всего 0,5 л, щетка для ковра и пола, щелевая насадка и щетка для мебели. Длина сетевого шнура — 4,7 м, вес — 2,25 кг. Собирается и разбирается довольно легко.







Kitfort KT-510. В комплектацию входит щетка для ковра и пола, а также щелевая насадка. Объем пылесборника — 1,2 л, вес — 1,5 кг, длина сетевого шнура — 3,75 м. Легко собирается и разбирается.







Mystery MVC-1123. В комплектацию входит только насадка для ковра и пола. Объем пылесборника — 1,3 л, вес — 1,5 кг, длина сетевого шнура — 5 м. Легко собирается и разбирается.







Пылесос Evolution DX600S. В комплектацию входит основная насадка для ковра и пола со съемной турбощеткой для сбора волос и шерсти, а также щелевая насадка и щетка для мебели. Длина сетевого шнура — 4,5 м, объем пылесборника — 0,8 л, вес — аж 2,7 кг. Несмотря на внешнюю элегантность, пылесос Evolution довольно тяжело собирать и разбирать. Его проблема — тугие крепления.







Deerma DX700. В комплектацию входит щелевая насадка, щетка для мебели, щетка для твердых покрытий. Длина сетевого шнура — 4,5 м, объем пылесборника — 0,8 л, вес — 2,2 кг. Достаточно просто собирается и разбирается.







Битва за мячик от пинг-понга

Многие зададутся вопросом: зачем пылесосам бороться за мячик, если их мощность указана в Каталоге Onliner? Но мощность потребления и мощность всасывания — далеко не одно и то же, а еще многие производители любят вписать в техническую документацию цифры с потолка — все равно никто проверять не будет. Что ж, вот мы взяли мячик от пинг-понга и проверили.



Слева — Kitfort, справа — Centek

Centek забрал мяч у Kitfort и вышел в полуфинал

Слева — Mystery, справа — Evolution. Мяч остается у Evolution, он выходит в полуфинал

Слева — Deerma, справа — Evolution

Deerma побеждает полуфиналиста Evolution и выходит в финал

Финал. Слева — Deerma, справа — Centek

Deerma забирает мяч и берет золото

Борьба за серебро. Слева — Evolution, справа — Centek

Evolution отбирает мяч и занимает второе место, Centek берет бронзу

Борьба за 4-е место. Слева — Mystery, справа — Kitfort

То Kitfort отбирал мяч у Mystery...

...то Mystery отбирал мяч у Kitfort. Пылесосы оказались равны по силе и разделили 4-е место

Если вам интересно, как выглядел турнир между приборами, листайте фото в галерее и читайте описания к ним. А здесь мы коротко расскажем об итогах: самым мощным оказался пылесос Deerma, серебро взял Evolution, Centek — бронзу, а Mistery и Kitfort разделили 4-е место.

Схватка с рисом и гречкой





Красиво жить не запретишь. Чтобы испытать эффективность пылесосов, мы рассыпали перед ними самое ценное: рис, гречу, кукурузные хлопья, муку — и расчертили дорожки пластиковой картой метрополитена, чтобы, смачно всасывая этот разнокалиберный мусор, они смогли всесторонне продемонстрировать свои способности.





В этот раз схватку начинает Deerma, чемпион по мощности всасывания. Справляется со всеми фракциями идеально и особенно впечатляюще — с последней, представляющей собой мелкодисперсную пыль. На ковролине не остается никаких следов.





Продолжает схватку Evolution, второй по мощности агрегат-тяжеловес. Но что-то идет не так. Турбощетка внутри основной насадки хороша в собирании шерсти домашних животных, но почти бессильна против мелкодисперсной пыли. Да и с остальными сыпучими субстанциями Evolution справляется не очень хорошо.





Позже стало ясно, что проблема как раз в турбощетке, которая не подходит для сбора такого рода мусора. К счастью, она вынимается из основной насадки, и без нее Evolution гораздо эффективнее справляется с сыпучими субстанциями.





Правда, во второй раз сплоховали мы — дорожка оказалась шире насадки для ковра и пола. Результат «подпортили» и колесики, расположенные по бокам. Из-за них амплитуда качественного всасывания оказалась совсем небольшой.





В этом испытании удивил малыш Mystery. Несмотря на свою маломощность, ему удалось всосать дорожку сыпучих субстанций почти не хуже, чем мощному Deerma.





Kitfort справился хуже, но показал бы себя вполне сносно, если бы не высыпал собранный мусор из своего чрева, как только насадка оторвалась от земли. За время теста мы не единожды убеждались в том, что это не случайность. Недержание мусора внутри колбы пылесоса Kitfort лишало уборку всякого смысла.









Centek замечательно справился со своей дорожкой, оставив на ковре всего пару песчинок.





Но через некоторое время, подчас другого испытания, этот пылесос выплюнул часть скарба на ковер. Дело в том, что между насадкой для всасывания и пылесборником у Centek располагается длинная трубка, в которой может остаться часть мусора на пути между ковром и пылесборником.





Пылесос Evolution с телескопической трубкой тоже выплюнул немного хлопьев — возможно, они застряли на турбонасадке.





Но эти незначительные казусы не идут ни в какое сравнение с проблемой Kitfort, который просто не мог держать мусор в себе и демонстрировал это всякий раз, когда мы отрывали его от пола.







Судя по тому, что в отзывах к пылесосу Kitfort никто не указал этот «косяк», нам просто попался бракованный агрегат, в котором отсутствует резиновый лоскуток, закрывающий отверстие для всасывания при выключенном моторе.

Измеряем уровень шума

Этот параметр имеет значение, если у вас есть дети или домашние животные. Мы измеряли децибелы с помощью бесплатного приложения, поэтому не претендуем на точность. Самыми тихими оказались Evolution и Centek, самым шумным — Kitfort. При своей малой мощности этот агрегат издает довольно громкий визг, и многие потребители на это жалуются.



Deerma

Evolution

Mistery

Kitfort

Centek

Испытание тумбочкой

Вот тут-то и наступает момент, когда обладатели вертикальных пылесосов начинают жалеть о том, что не предпочли купить классический болид со шлангом. Ведь если с уборкой открытых поверхностей почти любой электровеник справится на ура, то под диван и кровать большинство не пролезет. Впрочем, прогресс не стоит на месте: многие портативные агрегаты и здесь оказались универсальными.

Например, Evolution замечательно подходит для уборки под мебелью. Он легко пролез под тумбочку, не отрывая насадку от пола.







На отлично с испытанием справился пылесос Deerma.







Kitfort не одолел препятствие: пылесборник стукнулся о фасад тумбочки, а насадка для всасывания не прильнула к ковру.







Centek в целом справился с задачей, но в частностях повел себя странно: если прижать трубку к полу, насадка будет ехать не вперед, а вперед и в сторону. Устройство легко сумеет пропылесосить углы под кроватью, но для того чтобы пропылесосить центр, придется изловчиться.







Mystery кое-как залез под тумбочку, но его насадка почти не прилегала к полу. При таком раскладе он соберет самый легкий и объемный мусор, но на качественную уборку под мебелью рассчитывать не приходится.











Освобождаем пылесборник

Способность проходить полосу препятствий из гречки и тумбочки — это хорошо, но есть и другие моменты. Важнейшее качество вертикального пылесоса — это легкость очистки контейнера для пыли. Ведь в таких приборах пылесборник всегда невместительный, и его приходится постоянно чистить, иногда даже несколько раз в течение одной уборки.







И в этом испытании Kitfort тоже показал себя не лучшим образом. Контейнер для мусора у него достаточно вместительный, но незамкнутый, как стакан без крышки. Его нельзя достать и вытряхнуть над мусоркой. Вместо этого он будто ломается пополам, и мусор сыплется сразу из контейнера и фильтра.





Привыкнуть к этому, конечно, можно. Уже с 3-го раза у нас получилось.











Самым удобным в плане освобождения пылесборника показался Mistery. Все детали эргономичные, легко снимаются и крепятся обратно.







С остальными пылесосами и их контейнерами нам удалось совладать лишь со второго раза. Крышка у пылесборника Evolution довольно плотная, при открывании пылит.









У пылесоса Centek похожая болячка — слишком плотная крышка у капсулы-пылесборника, который тяжело открыть без пыльного облака. Но к такой особенности тоже можно привыкнуть. Проблема кроется скорее в объеме пылесборника. По правилам сюда можно поместить только 0,5 л мусора. То есть даже наша дорожка из риса и гречки его переполнила.





Еще одна проблема заключается в конструкции пылесоса. Когда отсоединяешь трубку, из нее может высыпаться немного мусора. Чтобы этого не случилось, перед разборкой и освобождением контейнера нужно направить трубку вверх и нажать «on». Это поможет втянуть остатки мусора из трубки.





И хотя эти недостатки в лабораторных условиях не кажутся решающими, на деле они нивелируют достоинства пылесоса. Вот отзыв из Каталога Onliner: «Брал в помощь основному пылесосу, в итоге почти не пользуюсь, время развертывания и главное чистки после уборки не значительно отличается, а мощность всасывания существенно ниже чем у обычного». Встретилось нам и противоположное мнение: «Пылесос чистится быстро — основной мусор вытряхивается в мусорное ведро, фильтр раз в месяц чистится выбиванием, да и фильтры всегда можно купить, они универсальные».

Пылесос Deerma, который лидировал в остальных испытаниях, оказался не лучшим в плане очистки. Пылесборник нельзя снять не отсоединив трубку пылесоса. При этом у Deerma очень небольшой контейнер для мусора — 0,8 л. Не исключено, что его придется освобождать не после, а во время уборки.





Отсоединив пылесборник от рукояти с мотором, можно нечаянно просыпать примерно четверть мусора. Если помнить об этой особенности, механизм покажется удобным: не нужно откупоривать пыльные крышки, достаточно повернуть пылесборник вокруг оси, и из него высыпется весь мусор. По крайней мере, в лабораторных условиях. На деле же все немного драматичнее.





У пылесборника Deerma есть плотная крышка, которую нужно открывать, чтобы очищать фильтр от волос и шерсти животных. По замыслу производителя, это не придется делать слишком часто. Но если у вас есть домашние питомцы, то чистить фильтр нужно едва ли не чаще, чем капсулу (больше одного раза за уборку). А для этого придется отсоединить трубку, потом пылесборник, да так, чтоб не просыпать содержимое на пол, затем откупорить плотную крышку, которая наградит вас пыльным облаком в лицо, и наконец, собственными пальцами очистить фильтр.





Вот что пишет владелица кошки и пылесоса Deerma: «Даже небольшое количество шерсти от длинношерстной кошки наматывается на нижнюю часть фильтра внутри мусоросборника, из-за чего ухудшается проток воздуха, соответственно падает мощность и мотор начинает греться. Перегрев мотора при забитом фильтре чувствуешь сразу, потому что выхлоп воздуха идет через сопла возле ручки. В таких случаях стараюсь не перегревать и сразу иду снимать шерсть. Сделать это можно только пальцами, потому что наматывается плотным слоем и цепляется за поролон. То есть убрать шерсть, „не замарав руки“, не получится. Это на заметку владельцам домашних животных».





Тем не менее автор отзыва поставила пылесосу 5 звезд из 5 возможных.

Итоговые оценки

5-е место: Kitfort

К сожалению, Kitfort провалил почти все наши испытания. Содержимое пылесборника высыпалось на ковер, как только пылесос выключали и отрывали от пола, что лишало уборку всякого смысла. Судя по отзывам, нам попался бракованный агрегат без клапана: другие потребители на такую проблему не жалуются. Но жалуются на иные, не столь значительные «косяки», из-за которых Kitfort все равно остается в аутсайдерах.





Больше всего жалоб — на высокочастотный шум. Kitfort действительно был самым шумным в нашем испытании на децибелы. В лабораторных условиях мы не придали этому значения, но, судя по отзывам, шум от устройства действует на нервы людям и домашним животным.

Потребители часто ругают фильтр пылесоса, который быстро забивается, из-за чего резко падает мощность всасывания. Фильтр приходится чистить чаще, чем колбу для сбора мусора, что, вообще говоря, неправильно.

Отмечают и короткий шнур: 3,75 м даже для однушки очень мало.

По части всасывания Kitfort тоже не продемонстрировал никаких чудес и на общем фоне выглядел слабовато. В общем, как ни крути, 5-е место и 3 балла из 10 возможных.

3 Пылесос Kitfort KT-510 Нравится Легкий Вместительная колба-пылесборник Не нравится Шумный Маломощный Быстро забивается фильтр Короткий шнур Недержание мусора внутри колбы (но это спишем на брак) Не залезет под кровать или тумбочку

4-е место: Centek

Он хорошо справляется с крупным и мелким сором, на месте дорожки из гречки и риса оставляет идеально чистый ковер. Но из-за крохотного пылесборника объемом 0,5 л его придется постоянно разбирать и чистить. При этом если пылесборник наполнится выше отметки в 0,5 л, пылесос может выплюнуть наружу часть мусора. Вес агрегата — 2,25 кг, при такой массе рассчитываешь на бóльшую мощность.





К долговечности устройства тоже есть вопросы. Вот отзыв из Каталога Onliner: «В пылесосе сгорел мотор, примерно через 1,5 года использования. Пользовались 1-2 раза в неделю, чистили после каждой уборки. Перед выходом из строя начал искрить мотор, разобрал его, почистил, щетки целые. Мотор продолжил искрить, в итоге через пару недель окончательно заглох. новый мотор покупать не вижу смысла, стоит он почти как сам пылесос. В общем какая цена такой и пылесос».

Одним словом, 4-е место и 5 баллов из 10 возможных.

5 Пылесос Centek CT-2561 Нравится Хорошо пылесосит Не нравится Крохотный и неудобный пылесборник Тяжеловат для своей мощности Недолговечен

Бронза: Evolution

Агрегат показал себя как добротный, мощный пылесос. Благодаря турбощетке он лучше других моделей справляется с шерстью животных, но не слишком хорош в борьбе с мелкодисперсной пылью. Лично нам пылесос показался трудным в сборке-разборке, а еще слишком тяжелым. То есть слабым местом Evolution мы считаем эргономику. Но люди его хвалят, ставя довольно высокие оценки. Особенно сильно впечатляет потребителей турбощетка и ее способность собирать волосы с ковра. Некоторые отмечают тяжелый вес, но мало кому он серьезно мешает.

У Evolution 3-е место и 6 баллов из 10 возможных.





6 Пылесос Evolution DX600S Нравится Мощный Турбощетка хорошо собирает шерсть Не нравится Не так хорошо справляется с пылью Туго собирается и разбирается Самый тяжелый — почти 3 кг

Серебро: Mystery

Несмотря на скромную мощность, этот малыш отлично справляется с мусором, весит всего 1,5 кг, удобно разбирается, имеет вместительный пылесборник, не плюется сором и не пылит во время очистки. Mystery нельзя не полюбить за его эргономику: чувствуется, что модель вышла довольно удачной. Из недостатков — неэффективность под кроватью или тумбочкой, отсутствие мебельной щетки и щелевой насадки в комплекте и упомянутая уже малая мощность, которая, однако, не выдала себя в лабораторных условиях.





Люди хвалят Mystery за удобство и мощность всасывания, но отмечают плохое качество пластмассы и непродуманность основной насадки: в углы и щели она не залезет, а к линолеуму присасывается так, что не оторвешь. Рекомендуют снять с нее колесики.

Ставим Mystery 7 баллов из 10 возможных.

7 Пылесос Mystery MVC-1123 Нравится Удобный Легкий Хорошо чистит ковер Вместительный пылесборник Не нравится Не залезает под кровать или тумбочку Неудачная основная насадка, нет дополнительных Маломощный Плохой пластик

Пылесос Mystery MVC-1123 вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, потребление: 800 Вт, без регулировки мощности 97,00 р. 19 предложений Пылесосы в Каталоге Onliner

Золото: Deerma

Самый мощный из агрегатов, который к тому же лучше всех справился с испытаниями. Во время эксплуатации из него ни разу не высыпался мусор. Он достаточно просто собирается и разбирается, пролезает в любые щели. Из недостатков — довольно серьезный вес (2,2 кг) и при этом небольшой пылесборник (0,8 л). Значит, его нужно будет регулярно чистить, а в случае с Deerma это целый квест. Поэтому мы поставили ему 8 баллов из 10 возможных.





8 Пылесос Deerma DX700 Нравится Самый мощный Просто собирается и разбирается Пролезает в любую щель Не нравится Тяжеловат Невместительный пылесборник Сложно чистить пылесборник