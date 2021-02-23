В Беларуси таких нет. Восстановленный Opel Ascona 1979 года выпуска

Источник материала: Onliner Достаточно беглого взгляда на эту машину, чтобы в памяти сразу всплыли Ford Mustang и Chevrolet Impala 60-х годов. Владелец автомобиля уверяет — другого такого Opel Ascona в Беларуси точно не найти. Onliner решил выяснить, чем же так примечателен данный экземпляр и почему теперь он продается.





С чего все начиналось

Минчанин Сергей приобрел этот Opel в феврале 2015 года за $300. «Отыскал в деревне под Минском, хотел сделать а-ля маслкар из „Тачки на прокачку“ или „Форсажа“. Сам я по образованию юрист, отношения к автомобилям на тот момент не имел никакого, поэтому даже не представлял, что и как нужно делать, — рассказывает хозяин машины. — А работы предстояло много, поскольку я купил, по сути, только кузов. Он был восстановлен (хотя и с побитым крылом), но кроме него ничего живого толком и не было, все нуждалось в серьезной доработке или требовало значительных изменений».





Остатки былого величия

Основную часть деталей Сергей снял с «доноров», коих было аж пять штук — четыре Ascona и один Senator. «„Доноров“ находил гниющих под деревьями в каких-то селах, — вспоминает владелец. — Это вообще главная проблема данных автомобилей — сильно ржавеют. Хотя мне в этом плане повезло. Человек, который восстанавливал кузов до меня (гараж этого умельца, кстати, находится прямо напротив моего, бывают же совпадения), так хорошо его сварил, что на нем чуть ли не плавать можно. Без шуток, отличная работа».





«Во время поиска „доноров“ я давал хозяевам сотню долларов и распиливал машины прямо там, на месте, — продолжает молодой человек. — Потом грузил нужные детали себе в автомобиль (в качестве повседневного у меня вот уже 12 лет Opel Vectra) и увозил. Самым первым „донором“ оказалась Ascona 400 — раллийная версия обычного седана. Редчайшая машина сейчас, в Германии продажи стартуют от $40 тыс. Обнаружил ее под Воложином — по окна увязшей в болоте. Конечно, я тогда понятия не имел, что именно нашел. Там были оригинальные бамперы, спойлер, приборная панель, руль, салон (рваный, но все же), а также уникальный двигатель объемом 2,4 литра в разобранном состоянии. Я взял крылья, спойлер, бамперы, каплевидные зеркала, диски (пришлось откопать автомобиль, чтобы до них добраться) и всякую мелочовку. Свою ошибку я осознал намного позже, после того как пообщался с ярыми фанатами Ascona. Они-то мне и рассказали, какую диковинку я обнаружил».





Just married

С этим автомобилем у владельца связана романтическая история. «Я познакомился со своей будущей женой через несколько месяцев после того, как купил Ascona, — делится Сергей. — Это был май 2015 года. Тогда же я впервые завел свою „тачку на прокачку“, что вызвало у меня бурю эмоций. В тот момент машина, конечно, не слишком впечатляла — кое-как работающий двухлитровый карбюраторный мотор, который глох на каждом светофоре из-за того, что заливало свечи; отсутствующая выхлопная труба... В таком виде я и подъехал к дому своей будущей супруги. Она, мягко говоря, удивилась, но села в машину, и мы поехали. Что и говорить, впечатлений от той поездки у меня осталась уйма. А когда доработал автомобиль, то исполнил свою мечту — уехал на нем с женой со свадьбы и отправился в путешествие по Беларуси. Это было прямо как в кино. Забавно, на самом деле, что восстановление завершилось как раз к моей свадьбе, в 2019 году. Очень символично».





Уникальный автомобиль?

В процессе восстановления Сергей стремился к максимальной аутентичности. В этом, по его словам, и заключается уникальность машины. «Других таких Ascona у нас в Беларуси попросту нет, — говорит он. — Практически все детали оригинальные, за исключением разве что выхлопной трубы и динамиков в задней полке. Это чистая классика, чистое ретро, без всяких колхозных вкраплений».



















Особенность этой модели Opel в том, что без толстого моста и пятиступенчатой механической коробки передач автомобиль с двигателем объемом 2 литра и более не может ехать быстрее 90 км/ч. «Всем, кто хочет восстановить Ascona, нужно учитывать этот момент, — поясняет Сергей. — Просто так не сядешь и не поедешь. Нужно менять и мост, и КПП, делать бесконтактное зажигание. Изначально тут стоял бензиновый двигатель объемом 1,3 литра. Предыдущий хозяин заменил его на двухлитровый, но мост и коробку не менял, поэтому мотор „горел“. Я все доработал, поставил инжекторный двигатель объемом 2,2 литра (мощностью 115 л. с.), и тогда машина поехала 180 км/ч. Моторы здесь вообще на удивление легко меняются, потому что блок у всех общий. Также установил спортивную подвеску, жесткие пружины и амортизаторы, так что можно и подрифтить на ней нормально, и на драг скататься. Ездил пару раз в Липки на соревнования. Как вела себя машина до изменений и как стала после — разница огромная».







Есть у модели и другие фишки. Например, передние воздуховоды дуют прямо с улицы, без какой-либо вентиляции. А чтобы заменить радио и поставить магнитолу, пришлось резать кузов под торпедо. Еще один прикол — топливный бак находится прямо в багажнике.







А что по стоимости?

Всего на восстановление Ascona у Сергея ушло около $2500. За столько же автомобиль и продается. «Сама машина изначально стоила $300, — говорит хозяин. — Senator я купил за $150, снял двигатель, а затем продал автомобиль на запчасти за $250. На Ascona 400 у меня ушло примерно $100, спойлер с этой модели я позже продал за $80 (решил обойтись без него), а литье — за $100. Обвес Irmscher, который на eBay выставляют за $1000, я отдал человеку за $30. Каплевидные зеркала обменял на запчасти. Плюс в гараже еще много всяких запчастей лежит. Оставшиеся три Ascona, которые я использовал в качестве „доноров“, купил за $300 в сумме. Все работы, связанные с двигателем, вышли в $100, столько же я заплатил за сварку выхлопной системы. Капитальный ремонт подвески — $200. КПП я купил за $50, задний мост — за $40, оригинальный дерматиновый салон и правое крыло — за $80, диски BBS — за $250. За перешивку потолка оригинальной тканью отдал $150, за бамперы — $30. Наконец, покраска обошлась мне в $1000. Вот и вся математика».











«Что интересно, сайлент-блоки, рулевые тяги, рычаги, кардан — это не расходники, объявлений по продаже таких деталей для Ascona днем с огнем не сыщешь, — обращает внимание автовладелец. — Просто неубиваемые элементы. При подсчетах я не учитывал моменты, когда возился со старым двухлитровым двигателем, поскольку это нельзя назвать улучшением. Восстановлением занимался сам. За помощью к своим друзьям-автолюбителям обращался только в тех случаях, если того требовала ситуация».









Продать машину Сергей решил потому, что воплотил в жизнь все связанные с ней задумки: «В Германии такие Ascona — восстановленные и в оригинальном состоянии — продаются от $8000. Единственное отличие в том, что там должны стоять родные двигатели объемом 1,3, 1,6, 1,9, 2,0 или 2,4 литра. У меня двигатель все же не родной, хоть и из аналогичной линейки. Он ставился, например, на Opel Rekord. Я продаю свою Ascona здесь за $2500, но люди все равно не до конца понимают ценность данного автомобиля. Это ретро, редкая машина не на каждый день. К сожалению, для многих белорусов старое авто означает „дешевый агрегат, чтобы возить картошку в деревню“. Звонят и предлагают $500, рассказывают, что это максимальная цена за мою машину. Даже на гродненском фестивале Sunday, куда я ездил в 2018 году, в конкурсах выигрывает советский автопром, которого на просторах СНГ, мягко говоря, немало. А действительно редкие модели не получают должного отклика. Обидно».





Всем желающим восстановить какой-либо старый автомобиль Сергей дает два совета: «Во-первых, должен быть гараж. Хоть арендованное, хоть старое, но должно быть помещение. А во-вторых, нужно выезжать. Многие говорят себе что-то в духе „вот когда все будет идеально, все будет готово, тогда и покатаюсь“. С подобным мышлением ничего не получится. Моменты, проведенные за рулем, лучше всего мотивируют работать дальше. По себе знаю».