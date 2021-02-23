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Класковский: «Обыграть империю в дорожные карты — немыслимое дело»

23.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о «карте в рукаве» на Красной поляне.

Класковский: «Обыграть империю в дорожные карты — немыслимое дело»

– На переговорах в Сочи 22 февраля Александр Лукашенко неожиданно заговорил о дорожных картах интеграции. Тех самых, на которых союзники поскользнулись, как на банановой кожуре, в декабре 2019 года, – пишет Александр Класковский. – Как выясняется, вернуться к этим картам было решено на переговорах, которые прошли там же, в Сочи, в сентябре прошлого года.

Можно с большой долей вероятности предположить, что тему реанимировала российская сторона. Ведь тогда в Сочи Лукашенко, по мнению многих комментаторов, оказался в очень слабой позиции. Как было не воспользоваться уязвимым положением своенравного партнера, прежде крутившего носом?

Интересно, что теперь упоминается о 33 дорожных картах. А ведь в декабре 2019-го якобы договорились обсуждать только 30. Получается, их количество выросло? Так не вошла ли в это число та самая особенно грозящая суверенитету 31-я карта с единой валютой и наднациональными органами, от которой Лукашенко в свое время якобы отбился?

И вообще, почему широкая общественность практически ничего не знает об этом новом задании для правительств? Неизвестно даже, как называются карты после келейного ребрендинга, о котором обмолвился Лукашенко, не говоря уж об их содержании.

Стоит ожидать, что сейчас белорусское руководство станет заверять: никакой угрозы суверенитету нет, мы-де ведем чисто экономические переговоры. Но такие песни лились и в 2019-м, пока тогдашний премьер РФ Дмитрий Медведев не проговорился насчет 31-й карты.

Лукашенко же в феврале 2020 года, когда отношения с Москвой снова обострились, так говорил о замашках Москвы: «Они понимают интеграцию как поглощение Беларуси. Это не интеграция! Это инкорпорация!»

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Вряд ли с тех пор мышление российской верхушки сильно изменилось. Изменилось положение Лукашенко. После прошлогодних выборов и дальнейших потрясений его легитимность прохудилась, а зависимость от Кремля резко усилилась. И вряд ли там сидят такие простаки, чтобы не использовать момент.

Правда, в аналитической среде бытует мнение, что Москва сейчас опасается подписывать соглашения с Лукашенко из-за его токсичности, проблем с легитимностью. Но, возможно, там решили, что он надолго задавил протесты. Или уверены, что его преемник окажется верным интеграционному курсу, а оппозиция, которая могла бы отречься от «углубленной интеграции», к власти никогда не придет.

В любом случае «углубленная интеграция, дубль два» не сулит белорусскому суверенитету ничего хорошего. Обыграть империю в дорожные карты — немыслимое дело.

 
 
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