|
Нефть серьезно растет в цене
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» продолжают подниматься.
По данным электронных торгов на 08:00 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:
Нефть дорожает на фоне сокращения запасов сырья — в США запасы нефти в хранилищах достигли самого низкого уровня почти за год, пишет Bloomberg. Еще один фактор — политика стран ОПЕК+: с февраля квота сокращения суточного уровня добычи составляет 7,125 млн баррелей от уровней октября 2018 года, и, согласно прогнозам ОПЕК+, мировые запасы нефти резко снизятся, если ОПЕК+ не нарастит предложение сырья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировые цены на «черное золото» продолжают подниматься.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)