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Нефть серьезно растет в цене

23.02.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мировые цены на «черное золото» продолжают подниматься.

Нефть серьезно растет в цене

По данным электронных торгов на 08:00 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:

  • Brent — 65,38 доллара за баррель (+1,58%);
  • WTI — 62,69 доллара за баррель (+1,60%).

Нефть дорожает на фоне сокращения запасов сырья — в США запасы нефти в хранилищах достигли самого низкого уровня почти за год, пишет Bloomberg. Еще один фактор — политика стран ОПЕК+: с февраля квота сокращения суточного уровня добычи составляет 7,125 млн баррелей от уровней октября 2018 года, и, согласно прогнозам ОПЕК+, мировые запасы нефти резко снизятся, если ОПЕК+ не нарастит предложение сырья.

 
 
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Мировые цены на «черное золото» продолжают подниматься.
 
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