Нефть серьезно растет в цене

Мировые цены на «черное золото» продолжают подниматься.





По данным электронных торгов на 08:00 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:

Brent — 65,38 доллара за баррель (+1,58%);

— 65,38 доллара за баррель (+1,58%); WTI — 62,69 доллара за баррель (+1,60%).

Нефть дорожает на фоне сокращения запасов сырья — в США запасы нефти в хранилищах достигли самого низкого уровня почти за год, пишет Bloomberg. Еще один фактор — политика стран ОПЕК+: с февраля квота сокращения суточного уровня добычи составляет 7,125 млн баррелей от уровней октября 2018 года, и, согласно прогнозам ОПЕК+, мировые запасы нефти резко снизятся, если ОПЕК+ не нарастит предложение сырья.