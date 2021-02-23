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Власти Беларуси рискнули возобновить проект с арабской Emaar Properties

23.02.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На фоне протестов против итогов президентских выборов, насилия и беззакония в стране, белорусские власти провели ВНС и решили, что наступило относительно спокойное время, позволяющее разморозить ряд инвестиционных проектов.

Одним из таких проектов является застройка куска земли в северной части Минска, где совместно с арабской инвестиционной компании Emaar Properties планируется построить «умный город».

Как сообщил премьер РБ Роман Головченко на прошедшей в минувший понедельник встрече с главой Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром, проект указа по инвестпроекту "Северный берег" будет рассмотрен на совещании у Лукашенко в ближайшее время.

«Прошло достаточно продолжительное время с момента нашей прошлой встречи - с закладки камня на месте будущего Национального выставочного центра», - признал Головченко.

«Тем не менее, это время мы не теряли даром. Правительство, мэрия интенсивно работали над проектом указа … о реализации инвестиционного проекта "Северный берег" и инвестиционного договора между вашей компанией и Минским горисполкомом. Работа находится практически на финише. Проект указа сформирован и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение…», - сказал Головченко.

«…создана и зарегистрирована компания, которая будет заниматься реализацией этого проекта. Мы ожидаем, что после подписания указа компания уже начнет активную работу непосредственно над освоением площадки", - добавил он.

"По итогам сегодняшней встречи нам удалось снять большинство спорных вопросов… Ожидаемый старт проекта - порядка месяца", - сказал в свою Мухаммед аль-Аббар, пообещав миллиарды евро в инвестициях.

Комментируя слухи об участии сербской компании Dana Holdings в проекте "Северный берег", Мухаммед аль-Аббар сказал, что они не подтверждаются.

"Я занимаюсь инвестиционной деятельностью на протяжении 25 лет в 14 странах мира и имею достаточный опыт и успех в этих направлениях. С приходом на новый рынок каждый раз занимаюсь поиском и сбором информации. Конечно же, в этом процессе прибегаю к услугам мировых консалтинговых компаний и адвокатов. Приходя на новые рынки, я также обсуждаю возможности и перспективы с теми, кто уже работает на этом рынке. Мы крупнейший застройщик на рынке в Сербии, и я хорошо знаком с владельцами компании Dana Holdings. Отмечу, что обращался к ним по-дружески за консультацией относительно перспектив и возможностей рынка Беларуси. Однако на сегодняшний момент мы рассматриваем реализацию проекта "Северный берег" самостоятельно, поэтому эти слухи не подтверждаются", - пояснил он.

 
Теги: Минск
 
 
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На фоне протестов против итогов президентских выборов, насилия и беззакония в стране, белорусские власти провели ВНС и решили, что наступило относительно...
 
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