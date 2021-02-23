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26 февраля пройдет олимпийское собрание с участием Лукашенко. Сообщалось, что будет избрано новое руководство НОК Беларуси
Источник материала: Партизан
Как сообщалось ранее, в конце февраля планируется олимпийское собрание, на котором будет избрано новое руководство НОК Беларуси.
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Напомним, федерациям уже были разосланы письма с предложениями назвать тех, кого бы они хотели видеть в качестве руководителей НОКа.
Напомним, ранее МОК применил санкции в отношении НОК Беларуси и его руководства.
Руководителем НОК на данный момент является Александр Лукашенко. Его сын Виктор Лукашенко – первый вице-президент, а Дмитрий Довгаленок – вице-президент.
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26 февраля пройдет олимпийское собрание с участием Лукашенко. Сообщалось, что будет избрано новое руководство НОК Беларуси
Как сообщалось ранее, в конце февраля планируется олимпийское собрание, на котором будет избрано новое руководство НОК Беларуси.
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