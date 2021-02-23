26 февраля пройдет олимпийское собрание с участием Лукашенко. Сообщалось, что будет избрано новое руководство НОК Беларуси

информации Tribuna.com, мероприятие пройдет 26 февраля в здании штаб-квартиры НОК. Александр Лукашенко также примет участие в собрании. ПоTribuna.com, мероприятие пройдет 26 февраля в здании штаб-квартиры НОК. Александр Лукашенко также примет участие в собрании.





Напомним, федерациям уже были разосланы письма с предложениями назвать тех, кого бы они хотели видеть в качестве руководителей НОКа.





Напомним, ранее МОК применил санкции в отношении НОК Беларуси и его руководства.





Руководителем НОК на данный момент является Александр Лукашенко. Его сын Виктор Лукашенко – первый вице-президент, а Дмитрий Довгаленок – вице-президент.



