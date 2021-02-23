«Дайте побыть человеком». Как мы искали новый образ для многодетного папы, маляра и бывшего алкоголика

Источник материала: Tut.by

«Добрый день, редакция LADY.TUT.BY. Меня зовут Андрей Гончаров, мне 47 лет. Живу в Заславле, работаю маляром на производственном предприятии. С огромным удовольствием поучаствую в преображении самого себя. Это станет еще одним поводом гордиться папой трем моим детям: двойне — 15-летним Яну и Веронике, 12-летней Свете. Возможно, это добавит уверенности в себе и станет толчком к изменениям в личной жизни. Обязуюсь пройти преображение до конца, стойко перенося все тяготы и лишения, не поддаваясь на соблазны и справляясь с неожиданно обрушившейся славой», — такое письмо мы получили, объявив о сборе заявок на участие в ежегодном проекте «Преображение». Разумеется, Андрей стал нашим новым героем!





— Когда стало модно бороду носить, тогда стало модно в барбершоп ходить. Я еще в подобных заведениях не был. В Заславле, вроде, что-то подобное открывали, но я до них не дошел, — окидывает взглядом барбершоп «Chop-Chop» Андрей. — Отдать солидную часть зарплаты за стрижку — смело. Мой уровень — 7 рублей.

Андрей признается, что не первый раз подает заявку на участие в проекте «Преображение», но все мимо:

— До сих пор не верю, что я тут — повезло, — улыбается. — В следующем году к стрижке мужской маникюр добавьте. Это интересно.

Мы обещаем подумать над предложением, а тем временем Андрей знакомится с мастером Владимиром.





— Последний раз стригся недели три назад. Обычно ношу самую короткую стрижку. Работаю маляром с порошковой краской: чем меньше волос, тем лучше и безопаснее, — вводит в курс дела Андрей. — Вы знаете такого певца Рому Рябцева? У него по бокам все выбрито, а чубчик остается. Мне нравится такой стиль. Но вы можете делать всё, что угодно, хоть налысо брейте! Я полностью в ваших руках.

— Так радикально менять вас не будем, — останавливает порыв героя Владимир. — Будем придерживаться современной классики, учитывая вашу форма лица и головы. Не забудем и про пожелание клиента — практичнее и покороче. На будущее попросите мастера, чтобы вам так сильно макушку «не зарезали», — советует.

— Концепция — это хорошо. У меня нет своего мастера, я всегда выбираю, где подешевле, — рассказывает Андрей. — Мои дети учатся в частной школе в Минске, и это офигеть как дорого! Так что на себя любимого, как вы понимаете, остается немного. Почему частная школа? Во-первых, там преподает моя бывшая супруга, дети живут с ней. Во-вторых, отношение к школьникам, сама атмосфера другая.









Пока мастер работает, мы решили чуть ближе познакомиться с нашим героем. Андрей оказался разговорчивым и откровенным. Шутит, что сам от себя такого не ожидал:

— Вам совсем честно? Я бывший алкоголик. Очень сильно пил, бухал, можно сказать. Из-за этого развелись с женой, потерял нормальную работу. По образованию — инженер-электронщик, заканчивал БГУИР. Лет восемь уже не пью, столько же и в малярстве.

Электрика серьезно и быстро шагает вперед. Если ты упускаешь хотя бы год — сложно наверстать. Когда был выбор между алкоголем и работой, я выбрал бутылку. Пришлось спуститься на уровень ниже, — вздыхает Андрей. — Получаю в районе 1000 рублей в месяц. В глубине души мечтаю оставить малярство и стать кем-то посерьезнее. Хочется движения вверх!

Когда пил, было хорошо. Твоя единственная проблема — найти алкоголь. А все остальное он сделает за тебя. Ты становишься красивым, юморным, общительным и легким, — вспоминает Андрей. — Это было долгое и сложное восстановление. Тяжело в психологическом плане. Когда перестаешь пить, остаешься один. До этого был с бутылкой. Спастись мне помогла группа анонимных алкоголиков.

Андрей любит играть в компьютерные игры и читать: «Пока не дойду до последней страницы — не успокоюсь. Нравится Стивен Кинг. Из музыки недавно открыл для себя, только не смейтесь, — Noize MC. Мне нравится слова его песен, близка его позиция в отношении Беларуси — неожиданно и приятно.









— Хотелось с помощью правильной прически сбросить Андрею пару лет. Кажется, нам это удалось, — на прощание говорит Владимир.

— Боже, какой красивый, — смотрится в зеркало Андрей. — Мне часто говорят, что я выгляжу моложе своих ровесников. А сейчас так это без сомнения.

После барбершопа нашего героя ждала встреча со стилистом Жанной Уласевич. Жанна тщательно проработала образы для Андрея и готова представить «нового маляра»:

— Андрей хотел стать увереннее в себе, наладить личную жизнь. А кто, как ни импозантный мужчина в костюме и красивых очках, может произвести на нас, женщин, впечатление? Еще и в преддверии праздника. После преображения в барбершопе захотелось добавить образу нашего героя успешности и презентабельности.

Так кто же такой импозантный мужчина? Слово «импозантный» в переводе с французского обозначает «производящий впечатление». Его отличает безупречно сидящая элегантная одежда и обувь, ухоженная внешность, статная фигура. Образы для Андрея построены на классических формах, благородных фактурах и цветах.

Костюм в клетку с нагрудным платком, классические броги довольно яркого оттенка, а также дорогие очки в роговой оправе — сделали образ нашего героя перфектным.













Очки — «Montblanc».

Более легкий и динамичный комплект был собран из трикотажного жакета, классических брюк и кроссовок. Такой стиль особенно актуален сейчас — в период пандемии. Дресс-код делового человека стал значительно мягче, а классические элементы миксуются со спортивными.















Трикотажный жакет, кроссовки — «Mango» (предоставлено интернет-магазином «FH.BY»). Очки — «Montblanc».

Хорошее пальто, как и костюм, — мастхэв безупречного мужчины. В сочетании с правильной классической обувью они производят должное впечатление.















Пальто, брюки — «Mango» (предоставлено интернет-магазином «FH.BY»). Очки — «Montblanc».

При составлении образа успешного мужчины стоит обращать внимание и на цвет. Кэмел — это история про благородство. Джемпер и брюки в одном оттенке, а сверху — накинуть плащ. Комплект получился стильный и элегантный.



















Двусторонний плащ, джемпер, брюки — «Mango» (предоставлено интернет-магазином «FH.BY»). Очки — «Montblanc».

— Дайте немного побыть человеком! Можно не снимать? — теребит воротник плаща Андрей. — Я обычно одеваюсь на рынках, в секонд-хэндах. Ориентируюсь в основном на цену, а если еще и понравилась вещь — всё сложилось. Хожу в джинсах, свитерах, футболках. Удобно, практично. То, что подобрала для меня Жанна — произведение искусства! — подытоживает Андрей. — Особенно приглянулся образ с красным гольфом, образ с кроссовками, образ с плащом. Появится возможность — прикуплю себе что-нибудь подобное. Столько комплиментов по поводу своего внешнего вида, сколько получил в этой фотостудии, за всю жизнь не слышал! Хочу, чтобы дети увидели меня таким, гордились мной.

Уверены, что Ян, Вероника и Светлана по достоинству оценят преображение папы. А завтра на LADY.TUT.BY вас встретит еще один герой. Мы подберем стильные образы для 34-летнего врача Егора. Не пропустите!

До и после:







Мы выражаем благодарность:

Имидж-стилисту Жанне Уласевич , которая создавала образы героя;

Барбершопу «Chop-Chop» и лично мастеру Владимиру за деликатную работу и беседу;

и лично мастеру Владимиру за деликатную работу и беседу; Уютной фотостудии «MAI» за готовность к сотрудничеству и площадку для проведения съемки.

за готовность к сотрудничеству и площадку для проведения съемки. Интернет-магазину «FH.BY » за предоставление модной одежды и обуви. «Primaveri Minsk» — за аксессуары, которые завершили стильные образы.