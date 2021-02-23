Дочь Ивана Урганта с бойфрендом снялась в откровенной рекламе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Старшая падчерица российского шоумена Ивана Урганта произвела фурор в сети: Эрика стала звездой страстной рекламы французского бренда Jacquemus.

19-летняя Эрика Ургант давно живет в США, где учится и строит отношения со своим бойфрендом-афроамериканцем Мозесом. Пара частенько постит совместные снимки в соцсетях и открыто демонстрирует свои чувства, что не могло скрыться от глаз модных дизайнеров.

Эрика дебютировала в трогательной и страстной рекламе бренда Jacquemus посвященной любви и произвела настоящий фурор в сети.

На откровенных кадрах компанию дочке Урганта составил ее возлюбленный. В новой кампании L’Amour пара буквально не может оторваться друг от друга и от души дурачится. Интересно, за столь жаркими сценами рассмотреть одежду на моделях так и не удалось.

Напомним, что до этого в сети разгорелся настоящий скандал в свете протестов в США: дочь Урганта вступилась за бойфренда и спровоцировала критику в сети.