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Девочка или мальчик? Меган Маркл и принц Гарри узнали пол ребенка
23.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл уже узнали пол будущего малыша и с радостью рассказали об этом друзьям: такое заявление сделала королевский эксперт Ингрид Стюарт.
© AP / Kirsty Wigglesworth
Недавно принц Гарри и его жена
Биограф Ингрид Стюард заявила, что Меган Маркл и принц Гарри уже узнали пол второго ребенка и сразу же поделились новостью с друзьями.
К тому же, пара даже не пытается ломать голову над символичными королевскими именами и хочет назвать ребенка в викторианском стиле - Вайлетт, Дэйзи или Редмонд. Также ходят слухи, что если Маркл родит девочку, то ее точно назовут Дианой.
А вот вечеринку будущей мамы, по мнению Сьюард, вполне может организовать Опра Уинфри: "скандальная бомба" или интервью, которое герцоги дали ей за пару часов до лишения титулов, говорит само за себя.
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