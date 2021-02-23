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Девочка или мальчик? Меган Маркл и принц Гарри узнали пол ребенка

23.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл уже узнали пол будущего малыша и с радостью рассказали об этом друзьям: такое заявление сделала королевский эксперт Ингрид Стюарт.

© AP / Kirsty Wigglesworth
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Недавно принц Гарри и его жена окончательно отреклись от престола и лишились всех королевских привилегий. Судя по токсичному ответу герцогов королеве, пара до последнего пыталась сохранить свои права на воинские звания принца и благотворительные патронажи его возлюбленной. Но есть и хорошие новости - пара навсегда позабыла о протоколе и перестала хранить секреты от близких.

Биограф Ингрид Стюард заявила, что Меган Маркл и принц Гарри уже узнали пол второго ребенка и сразу же поделились новостью с друзьями.

К тому же, пара даже не пытается ломать голову над символичными королевскими именами и хочет назвать ребенка в викторианском стиле - Вайлетт, Дэйзи или Редмонд. Также ходят слухи, что если Маркл родит девочку, то ее точно назовут Дианой.

А вот вечеринку будущей мамы, по мнению Сьюард, вполне может организовать Опра Уинфри: "скандальная бомба" или интервью, которое герцоги дали ей за пару часов до лишения титулов, говорит само за себя.

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Теги: Новости
 
 
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