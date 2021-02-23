ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Химпром Беларуси переживает большую девальвацию

23.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Химпром Беларуси переживает большую девальвацию

  • 23.02.2021, 9:11
Химпром Беларуси переживает большую девальвацию

Прибыль от реализации продукции в отрасли снизилась на 43%.

В прежние времена химическая промышленность была одним из главных источников прибыли в экономике. Посмотрим, что с ней стало по самым свежим данным, пишут banki24.by.

Валообразующие предприятия химпрома в Беларуси — это производители удобрений (Беларуськалий, Гродно Азот и Гомельский химический завод).

При этом первым в топ-3 компаний по масштабам деятельности безусловно стоит Беларуськалий. Выручка крупных и средних предприятий химпрома в 2020 году упала на 6,6% до 10,982 млрд BYN. Так как рост цен в экономике тоже имел место, с поправкой на инфляцию выручка сократилась еще сильнее.

Прибыль от реализации продукции в отрасли снизилась на 43% до 1,123 млрд BYN. Падение прибыли с продаж в основном связано с работой организаций Солигорского района, где расположены мощности Беларуськалия. В этом регионе рентабельность продаж обвалилась с 21,5% до 9,9%.

Средняя рентабельность продаж по отрасли упала с 16,8% до 10,2%. Сокращение рентабельности обусловлено ухудшением конъюнктуры на рынке удобрений. В январе—феврале Белорусская калийная компания отчиталась о заключении новых калийных контрактов с Китаем и Индией.

Компании K+S Group, Nutrien, Canpotex и Уралкалий жестко раскритиковали эти сделки БКК из-за низкой, по их мнению, контрактной цены. Конечный финансовый результат работы компании отражает чистая прибыль (убыток).

Чистая прибыль (убыток) — это сумма прибылей (убытков) от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности за вычетом налогов и сборов. На величину текущей прибыли влияют итоги продаж предприятия, на объем инвестиционной и финансовой прибыли — платежи по долгам и курсовые разницы.

В прошлом году был принят указ № 159 об особом порядке списания курсовых разниц. В связи с документом во многих отраслях реальная прибыль может отличаться от «бумажной». В 2020 году чистая прибыль в отрасли сократилась в 4,3 раза до 284 млн BYN. До 10 раз упала прибыль у предприятий Солигорского района.

Понятно, что основные потери в химпроме понесли солигорские организации. Потери убыточных компаний химпрома подскочили в 2,8 раза до 132 млн BYN. Суммарные долги отрасли на 1 января 2021-го составили 5,799 млрд BYN. За 2020 год они увеличились на 54,2%.

Размер обязательств химпрома стал рекордным за период доступной статистики. Также максимальными оказались темпы роста долгов химической промышленности. В 2020 году флагманы химпрома погасили долги по кредитам и займам в размере 4,166 млрд BYN (+43,6% к 2019-му).

На эти цели в отрасли ушло 37,9% выручки против 28,7% в среднем по экономике.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прибыль от реализации продукции в отрасли снизилась на 43%.
 
Новости дня
Новости разные
 
«БПС-Сбербанк» изменил условия кредитов на Geely
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by