Источник материала: Хартия'97

Кремль берет курс на самоизоляцию Александр Желенин, «Росбалт»

23.02.2021, 9:05

фото: Bloomberg

Выход России из Совета Европы из-за дела Навального вполне реален.

Нынешняя Россия (в смысле, не страна, а государственный аппарат) легко пойдет на выход из Совета Европы лишь бы не выпускать из-за решетки Алексея Навального. Тут, что называется, к гадалке не ходи. О возможности такого шага Владимир Путин говорил еще в 2019-м, то есть за год до обнуления своих президентских сроков и внесения в 2020 году в Конституцию статьи о приоритете российских законов над международным правом.

Учитывая же, в каком состоянии находятся отношения между Москвой и Европой из-за преследования Навального и недавнего разгона массовых протестов в России, такое развитие событий вполне вероятно. Прежде чем попытаться спрогнозировать, чем российским гражданам грозит выход России из Совета Европы, напомним некоторые факты.

Во-первых, что такое Совет Европы. Для большинства россиян, которые вряд ли знают, чем он отличается от Европейского Союза, поясним, что, в отличие от последнего, являющегося юридически оформленным политическим и экономическим объединением 27 европейских стран, Совет Европы — это международная организация, занимающаяся правами человека, развитием демократии и прочими довольно эфемерными для нынешней российской элиты вещами.

Россия является (во всяком случае, пока) членом СЕ и даже ратифицировала в 1998 году Европейскую конвенцию по правам человека, что дает нашим гражданам право обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чем и воспользовался недавно Алексей Навальный.

Во-вторых, 16 февраля 2021 года ЕСПЧ, рассмотрев обстоятельства ареста оппозиционного политика, в соответствии с Правилом 39 регламента Суда, постановил освободить Навального. Мотивировка данного решения Европейского суда, как сказано в его определении, «учитывала характер и степень риска для жизни заявителя, которые доказаны prima facie (как факт)».

Еще раз напомним, что Россия — член Совета Европы, ратифицировала его основополагающую Конвенцию по правам человека, а стало быть, должна выполнить решение ЕСПЧ. Тут надо отметить, что предыдущие решения Европейского суда по правам человека Российская Федерация обычно исполняла.

Но не в этот раз. Ответ Москвы был ожидаемо быстрым, категоричным и отрицательным. Глава Минюста РФ Константин Чуйченко дал понять, что требование ЕСПЧ об освобождении Навального из-под стражи «заведомо неисполнимо» и, естественно, противоречит нашему суверенному законодательству (вспоминаем обновленную в 2020 Конституцию РФ). Так что субботнее решение Мосгорсуда, который проигнорировал требования ЕСПЧ и подтвердил приговор Навальному, было фактически предопределено.

Очевидно, что выплачивать по решению ЕСПЧ компенсации за моральный вред бывшим заключенным — это совсем не то же самое, что выпускать из тюрьмы опасного (как уверены в Кремле) оппозиционера накануне выборов в Госдуму.

Примечательно, что буквально за день до этого своего заявления о человеке, «которого нельзя называть», господин Чуйченко встречался, как сказано на официальном сайте его министерства, «с представительной делегацией Совета Европы во главе с Генеральным директором Генерального директората по правам человека и верховенству права Христосом Якумопулосом». В ходе, как водится, «продуктивной беседы» российская сторона (то есть Чуйченко) «проинформировала европейских партнеров о принимаемых мерах по дальнейшему совершенствованию правозащитных механизмов на национальном уровне»…

Итак, что дальше? Россию могут исключить из СЕ. А могут и ограничиться традиционным осуждающим заявлением, на которое (можно не сомневаться) Москва ответит дюжиной не менее решительных контрвыпадов, на чем очередной этап Мерлезонского балета с Советом Европы и Европой в целом будет завершен.

Но рассмотрим самый жесткий сценарий, то есть исключение РФ из СЕ. Не нужно обладать большим воображением, чтобы представить, что будет в случае, если этим запахнет реально. Если изгнание России из СЕ станет неотвратимым, Москва поспешит в очередной раз опередить своих неповоротливых западных «партнеров» и, вероятно, преуспеет в этом. Это в демократиях споры и разногласия, а в автократиях решения принимаются быстро — согласовывать их особо не с кем.

То есть пока в Совете Европы будут готовиться к исключению России из этой международной организации, Москва первой выскочит из нее. Выйти, хлопнув дверью, со словами «раз вы с нами так, то не хотим вас знать», конечно же, эффектней, чем с позором быть изгнанными из уважаемой международной организации, в которой состоят даже такие не самые демократические страны, как, например, Турция и Азербайджан.

Выход России из СЕ вполне реален, поскольку главной целью и задачей представителей существующего в России политического режима является его выживание. Режим давно и основательно обустраивается как осажденная крепость (прошу прощения за штамп). Цели собственного выживания посвящены все его шаги.

Членство в СЕ для Кремля — не более чем одна из демократических декораций, которая до поры до времени позволяла дурить наивных европейцев, периодически посылая им разнообразные, запутывающие сигналы, вселяющие в них надежду, а вдруг, дескать, там, за зубчатой стеной одумаются, станут адекватней, гуманней…

Однако если декорации не нужны, их можно просто выкинуть за ненадобностью. Что будет означать выход (исключение) России из СЕ для простых россиян помимо того, что они не смогут больше подавать в Европейский суд на родное государство?

Одной из главных угроз считается возможность отмены моратория на смертную казнь в России. Однако, на мой взгляд, это маловероятно. Этот мораторий принимался в свое время правящей в России верхушкой не из гуманных соображений, а из шкурных интересов.

Если приглядеться, то многие инициативы Путина, направленные в будущее, имеют своей конечной целью исключить даже намеки покушения на его спокойную старость. Отсюда гарантии неприкосновенности бывшим президентам, принятые в виде федерального закона еще в начале 2000-х годов и закрепленные в 2020 году в обновленной Конституции.

Полагаю, что по той же самой причине Путин не станет отменять и мораторий на смертную казнь. Больше того, я вообще не исключаю, что лет через 15 отмена смертной казни в России будет зафиксирована в каком-нибудь новом законе или очередной поправке к Конституции. Как инструмент борьбы с оппонентами смертная казнь Путину тоже не нужна. В его руках и без того множество формальных и неформальных механизмов для этого.

Есть еще Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), откуда российскую делегацию то изгоняют, то пускают обратно. Да, потеря возможности ездить на заседания в Страсбург наверняка расстроит наших депутатов, только они в этом вряд ли публично признаются.

Так что самым важным последствием выхода нашей страны из Совета Европы (как и вообще «разрыва с Западом» в целом) станет не утрата доступа к тем или иным общеевропейским юридическим и дипломатическим механизмам, а еще большее ужесточение внутренней политики и курс на самоизоляцию — назад, во времена «железного занавеса».

Александр Желенин, «Росбалт»

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