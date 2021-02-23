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Узурпатора довели до сумы

23.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Узурпатора довели до сумы

  • 23.02.2021, 8:51
  • 2,630
Узурпатора довели до сумы
Фото: TUT.by

Вот и сказочке конец.

В Сочи на побывку к Путину прибыл Лукашенко. В официальных сообщениях скупо указываются традиционные темы: обсуждение широкого комплекса вопросов развития белорусско-российских отношений и совместное реагирование на возникающие вызовы, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Лукашенко привез гостинец в виде корзины с «белорусскими продуктами» - толстый намек. Были ли в ней хамон, оливки и пармезан… Далее — снежные забавы в духе «единения»…

Во время беседы с Лукашенко Путин, сидя в кресле, активно двигал вульгарно расставленными ногами, чтобы показать не только свое хозяйское положение, но сохранение координации над всем телом.

Лукашенко опять просит у Москвы денег, обещая – «они не выброшены на ветер». Но подобной схеме «экономического чуда» пришел конец, ведь Путин выставил соседу требование отдать в руки российского бизнеса, все, что десятилетиями «лелеял» близорукий Лукашенко, и дальше идти по миру. Протесты пошатнули ценность жемчужин белорусской промышленности, и российские акулы бизнеса готовы их забрать по дешевке: Роснефть отхватит «Нафтан», РЖД – Белорусскую железку, Камаз поглощает МАЗ, а Уралхим – «ГродноАзот». Вот и сказочки конец: кредит брали, а теперь – отдавайте, чем можете.

На этом фоне важна позиция белорусского народа: нужно продолжать оказывать давление и весной снова надо выйти на улицы. Потребность в новой Беларуси очевидна, и многие белорусы искренне этого хотят, но им нужны лидеры, которые приведут их к этой цели и не оставят наедине с озверевшим режимом и его российскими хозяевами.

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